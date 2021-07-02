Китай масово будує шахти для міжконтинентальних ядерних ракет

Будівництво розгорнуто в пустелі провінції Ганьсу

Китай будує 119 нових шахт для базування міжконтинентальних балістичних ракет (МБР). Розміщені вони в пустельній місцевості на півночі країни в провінції Ганьсу. Про це повідомляє CNN.

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Інформацію ЗМІ надав Центр Джеймса Мартіна міжнародних досліджень, об'єкти ідентифіковані завдяки аналізу комерційних супутникових знімків.

"На 119 майже ідентичних будівельних майданчиках є елементи, що повторюють ті, які були помічені на чинних пускових установках, призначених для китайського арсеналу ракет з ядерними боєголовками", — йдеться в заяві центру Джеймса Мартіна.

[ + – ] Шахти для базування міжконтинентальних балістичних ракет Фото: Planet Labs Inc.

Як стверджують американські ЗМІ, спорудження такої кількості шахт для запусків китайських МБР стане "зміною історичного масштабу для Пекіна". Наразі, за оцінкою американських експертів, ядерний арсенал Китаю нараховує від 250 до 350 різних ракет з ядерних боєзарядів.

Американські експерти побоюються, що, якщо в нових шахтах дійсно будуть розміщені ракети, то це підштовхне і без того "квітучу гонку озброєнь", і це стане серйозним викликом для адміністрації Джо Байдена.

Судячи з усього, будівництво нових шахт почалося в цьому році, і темпи їх зведення можна назвати високими. Якщо додати до нововиявлених об'єктів інформацію про шахти, що будуються в інших районах Китаю, то вийде, що Пекін веде роботу приблизно над 145 новими пусковими установками.

Однак, експерти зазначають, що не в кожній спорудженій наразі шахті може бути розміщена МБР. Принаймні раніше Пекін "створював неправдиві шахти", щоб замаскувати це розташування китайських ракет. Але не виключено, що МБР будуть розміщені в цих пускових шахтах пізніше.

[ + – ] Шахти для базування міжконтинентальних балістичних ракет Фото: Planet Labs Inc.

В останні роки Китай розширив і модернізував свої звичайні і ракетно-ядерні сили, як меншої, так і більшої дальності. Споруджені наразі шахти, мабуть, призначені для МБР з ядерними головними частинами типу DF-41.

DF розшифровується, як "Дун фен дао дань" — ракета "Вітер зі Сходу". При дальності стрільби до 9300 миль (майже 15 тис. км) DF-41 можуть легко досягати цілей у Сполучених Штатах. При цьому варто зазначити, ця ракета здатна долетіти до Нью-Йорка за 21 хвилину, до Лондона — за 16, до Москви — за 12 хвилин.

Нагадаємо, під час святкування 100-річчя Комуністичної партії Китаю, Сі Цзіньпін сказав, що підйом Китаю є "історичною неминучістю", і його більше не будуть "залякувати, пригнічувати, або підпорядковувати" сусіди.

"Будь-хто, хто наважиться спробувати, виявить, що його голова буде розбита в кров об сталеву стіну, викувану понад 1,4 мільярдом китайців", — заявив Сі Цзіньпін.