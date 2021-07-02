Facebook начал спрашивать пользователей о том, есть ли у них знакомые экстремисты

В соцсети заявили, что хотят предоставить ресурсы и поддержку людям, которые могли взаимодействовать или подвергаться воздействию экстремистского контента.

Некоторые пользователи Facebook из США начали получать вопрос от администрации социальной сети о том, не беспокоит ли их, что кто-то из знакомых может стать экстремистом. Другим же сообщают, что, возможно, некоторые их знакомые подверглись воздействию экстремистского контента.

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Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Facebook Энди Стоуна, соцсеть проводит кампанию, основанную на инициативе Redirect и направленную на борьбу с насильственным экстремизмом. Предупреждения появлялись на страничках пользователей в четверг, 1 июля 2021 года.

"Этот тест является частью нашей более широкой работы по оценке способов предоставления ресурсов и поддержки людям в Facebook, которые могли взаимодействовать с экстремистским контентом или подвергаться воздействию экстремистского контента, или могут знать кого-то, кто находится в опасности", — сказал Стоун.

Представитель соцсети отметил, что она сотрудничает с неправительственными организациями и экспертами.

Если пользователи кликают на предупреждение об экстремистском контенте, их перенаправляет на страницу поддержки.

"Некоторые группы людей пытаются манипулировать вашим гневом и разочарованием", — говорится в другом предупреждении. "Вы можете принять меры сейчас, чтобы защитить себя и других".

В частности, их перенаправляют на страницу правозащитной организации Life After Hate, которая помогает людям выйти из состава ультраправых группировок.

Примечательно, что за последние несколько лет социальная сеть подверглась сильной критике за то, что не предпринимала достаточных действий для ограничения экстремистского контента на своей платформе. Так, в 2020 году администрацию сети раскритиковали за то, что та не закрыла страницу группы ополченцев, которая призвала вооруженных граждан выйти на улицы Кеноши, штат Висконсин.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Facebook на 17 млн руб. ($238 тыс.) за неудаление запрещенного контента.