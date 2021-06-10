Суд в России штрафовал Telegram и Facebook на десятки миллионов рублей

Компании наказаны за неудаление запрещенного в РФ контента.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram на 10 млн руб. ($140 тыс.) за неудаление запрещенного контента, сообщило агентство "РБК" со ссылкой на пресс-службу суда.

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Она признана виновной в совершении административного правонарушения, состоящего в нарушении порядка ограничения доступа к запрещенной информации (максимальный штраф для юрлиц – 4 млн руб. ($56 тыс.). Всего в отношении Telegram суд рассмотрел четыре протокола. По двум назначены штрафы по 2 млн руб. (по $28 тыс.), за другие два – еще по 3 млн. руб. (по $42 тыс.).

Оштрафована и компания Facebook, которую также признали виновной в аналогичном нарушении. Общая сумма штрафа составила 17 млн руб. ($238 тыс.) всего было рассмотрено четыре протокола.

О каких именно постах идет речь, в сообщении суда не говорится.

Отметим, что в мае в России Telegram был оштрафован на 5 млн руб. ($60 тыс.)за неудаление данных о несогласованных акциях. Аналогичные протоколы Роскомнадзор составил в отношении Facebook, Google, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники". "ВКонтакте" оштрафовали на 1,5 млн руб. ($21 тыс.), Twitter — на 8,9 млн руб. ($125 тыс.)

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон, который среди прочего вводит административные штрафы для владельцев информационных ресурсов. Их будут наказывать за невыполнение предупреждения о необходимости прекращения противоправных действий.