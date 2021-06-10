Суд у Росії оштрафував Telegram і Facebook на десятки мільйонів рублів

Компанії покарані за не видалений заборонений у РФ контент.

Таганський районний суд Москви оштрафував компанію Telegram на 10 млн руб. ($ 140 тис.) за не видалений заборонений контент, повідомило агентство "РБК" з посиланням на пресслужбу суду.

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Вона визнана винною у скоєнні адміністративного правопорушення, що полягає в порушенні порядку обмеження доступу до забороненої інформації (максимальний штраф для юросіб — 4 млн руб. ($ 56 тис.). Усього щодо Telegram суд розглянув чотири протоколи. У двох призначені штрафи по 2 млн руб. (по $ 28 тис.), за інші два — ще по 3 млн. руб. (по $ 42 тис.).

Оштрафована і компанія Facebook, яку також визнали винною в аналогічному порушенні. Загальна сума штрафу становила 17 млн руб. ($ 238 тис.) Усього було розглянуто чотири протоколи.

Про які саме пости йдеться, у повідомленні суду ані слова.

Зазначимо, що в травні в Росії Telegram був оштрафований на 5 млн руб. ($ 60 тис.) за не видалені дані про неузгоджені акції. Аналогічні протоколи Роскомнагляд склав щодо Facebook, Google, TikTok, "ВКонтакте" та "Однокласники". "ВКонтакте" оштрафували на 1,5 млн руб. ($ 21 тис.), Twitter — на 8,9 млн руб. ($ 125 тис.)

Нагадаємо, що в лютому президент Росії Володимир Путін підписав закон, який серед іншого запроваджує адміністративні штрафи для власників інформаційних ресурсів. Їх будуть карати за невиконання попередження про необхідність припинення протиправних дій.