Неработающий Wi-Fi и жуткий холод. 19-летняя звезда TikTok показала, как живется в замке XII века

Семья 19-летней Людовики Саннаццаро на протяжении 900 лет владеет замком на севере Италии.

Девушка из Италии стала звездой TikTok показав, как в реальности выглядит жизнь в средневековом замке. Об этом сообщает Daily Mail.

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19-летняя Людовика Саннаццаро выросла в замке XII века Castello Sannazzaro, который находится в регионе Пьемонт на севере Италии.

Людовика учится на факультете сценического искусства в Нью-Йорке, но из-за пандемии ей пришлось вернуться домой в Италию, где она и начала записывать видеоролики о жизни в замке. Девушка завела себе аккаунт в TikTok под названием The Castle Diary.

Фото: Castello Sannazzaro

Замку почти 900 лет, и он принадлежал семье Саннаццаро ​​на протяжении 28 поколений. Замок был унаследован отцом Людовики, графом Джузеппе Саннаццаро, в 1986 году от двоюродной бабушки. В итоге, семья девушки переехала жить в Castello Sannazzaro в 2006 году. Семья открыла в замке отель.

Всего в замке 45 комнат и 15 спален, общая площадь которых составляет 10 тыс. квадратных метров. Все комнаты обставлены в стиле 18 и 19 веков.

Фото: Italian Historic Houses

"Когда я была младше, я смотрела фильмы Диснея с принцессами и могла представить, что это я бегаю по своему замку или танцую в бальном зале. Сначала я даже не подозревала, что живу в таком месте. Я здесь родилась и выросла, поэтому иногда забываю, насколько это удивительно, потому что замок – всего лишь мой дом", – говорит Людовика Саннаццаро.

Фото: Italian Historic Houses

Девушка решила задокументировать свою сказочную жизнь в TikTok, показывая как положительные, так и отрицательные стороны жизни в Castello Sannazzaro.

Например, в одном из видео Людовика показывает свою ежедневную гонку за свежей почтой. В ролике девушка за столом слышит звонок, а потом бежит через весь замок, чтобы забрать посылки у ворот. Жительница замка выбегает на улицу в тот момент, когда фургон исчезает из вида.

"Каждый день одна и та же история… я никогда не получаю свои посылки", – подписала видео Людовика.

В другом видео, которое набрало почти 9 млн просмотров, она перечисляет другие проблемы жизни в замке, такие как отопление, плохое подключение к Интернету и неудобства, связанные с размером жилплощади.

"Все хотят жить в замке, пока не узнают… Wi-Fi всегда не работает… всегда очень холодно… уборка занимает много времени… если тебе что-то нужно, придется пройти марафон", – пишет подросток.

Людовика также говорит, что найти других членов семьи в доме с 45 комнатами, иногда, бывает крайне проблематично. Девушка говорит, что ее семья поводит много времени, просто гуляя по замку в поисках друг друга.

На большинстве видеороликов видна богатая обстановка комнат, бальных залов и библиотек, заполненных книгами, а также потолочные фрески и семейные портреты, висящие на стенах. Замок также окружают обширные сады, а также есть настоящий секретный туннель под замком, который теперь семья использует в качестве винного погреба.

Помимо старинной мебели и исторических артефактов в замке также много винтажной одежды от бальных платьев до военной формы. Людовика часто наряжается в винтажную одежду, и в одном из своих видео девушка воссоздает день из прошлого, когда они с подругой наряжаются в старомодные платья и занимаются вышивкой.

[ + – ] Как люди думают я провожу время с друзьями. Фото: Скриншот TikTok

[ + – ] Как на самом деле я отдыхаю с друзьями. Фото: Скриншот TikTok

В это же время, подросток показывает свою обычную жизнь в замке, когда она с подругой смотрит Netflix.

Множество подписчиков девушки в TikTok оставляют ей свои комментарии, из которых самый популярный: "Тебе нужны соседи по комнате?".