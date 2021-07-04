Непрацюючий Wi-Fi і моторошний холод. 19-річна зірка TikTok показала, як живеться в замку XII століття

Сім'я 19-річної Людовики Саннаццаро протягом 900 років володіє замком на півночі Італії.

Дівчина з Італії стала зіркою TikTok показавши, як в реальності виглядає життя в середньовічному замку. Про це повідомляє Daily Mail.

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19-річна Людовика Саннаццаро виросла в замку XII століття Castello Sannazzaro, який знаходиться в регіоні П'ємонт на півночі Італії.

Людовика вчиться на факультеті сценічного мистецтва в Нью-Йорку, але через пандемію їй довелося повернутися додому в Італію, де вона і почала записувати відеоролики про життя в замку. Дівчина завела собі акаунт в TikTok під назвою The Castle Diary.

Фото: Castello Sannazzaro

Замку майже 900 років, і він належав родині Саннаццаро ​​протягом 28 поколінь. Замок був успадкований батьком Людовики, графом Джузеппе Саннаццаро, в 1986 році від двоюрідної бабусі. У підсумку, сім'я дівчини переїхала жити в Castello Sannazzaro в 2006 році. Сім'я відкрила в замку готель.

Всього в замку 45 кімнат і 15 спалень, загальна площа яких становить 10 тис. квадратних метрів. Всі кімнати обставлені в стилі 18 і 19 століть.

Фото: замок

"Коли я була молодшою, я дивилася фільми Діснея з принцесами і могла уявити, що це я бігаю по своєму замку або танцюю в бальному залі. Спочатку я навіть не підозрювала, що живу в такому місці. Я тут народилася і виросла, тому іноді забуваю, наскільки це чудово, тому що замок — всього лише мій будинок ", — говорить Людовика Саннаццаро.

Фото: замок

Дівчина вирішила задокументувати своє казкове життя в TikTok, показуючи як позитивні, так і негативні сторони життя в Castello Sannazzaro.

Наприклад, в одному з відео Людовика показує свою щоденну гонку за свіжою поштою. У ролику дівчина за столом чує дзвінок, а потім біжить через весь замок, щоб забрати посилки біля воріт. Мешканка замку вибігає на вулицю в той момент, коли фургон зникає з поля зору.

"Кожен день одна і та ж історія ... я ніколи не отримую свої посилки", — підписала відео Людовика.

В іншому відео, яке набрало майже 9 млн переглядів, вона перераховує інші проблеми життя в замку, такі як опалення, погане підключення до Інтернету і незручності, пов'язані з розміром житлоплощі.

"Всі хочуть жити в замку, поки не дізнаються ... Wi-Fi завжди не працює ... завжди дуже холодно ... прибирання займає багато часу ... якщо тобі щось потрібно, доведеться пройти марафон", — пише підліток.

Людовика також говорить, що знайти інших членів сім'ї в будинку з 45 кімнатами, іноді, буває вкрай проблематично. Дівчина каже, що її сім'я поводить багато часу, просто гуляючи по замку в пошуках один одного.

На більшості відеороликів видно багата обстановка кімнат, бальних залів і бібліотек, заповнених книгами, а також стельові фрески і сімейні портрети, що висять на стінах. Замок також оточують великі сади, а також є справжній секретний тунель під замком, який тепер сім'я використовує в якості винного льоху.

Крім старовинних меблів і історичних артефактів в замку також багато вінтажного одягу від бальних суконь до військової форми. Людовика часто вбирається в вінтажну одяг, і в одному зі своїх відео дівчина відтворює день з минулого, коли вони з подругою вбираються в старомодні сукні і займаються вишивкою.

[ + – ] Як люди думають я проводжу час з друзями. Фото: Скриншот TikTok

[ + – ] Як насправді я відпочиваю з друзями. Фото: Скриншот TikTok

В цей же час, підліток показує своє звичайне життя в замку, коли вона з подругою дивиться Netflix.

Безліч передплатників дівчата в TikTok залишають їй свої коментарі, з яких найпопулярніший: "Тобі потрібні сусіди по кімнаті?".