Не шампанское, а игристое вино: французский производитель Moёt меняет название товара в угоду РФ

Принятый в России запрещает использовать наименование "шампанское" для всех, кроме российских производителей.

Французский производитель шампанского Louis Vuitton Moёt Hennessy изменит наименование алкогольного напитка, чтобы выполнить решение Путина о запрете называть "шампанским" продукцию из Шампани. Об этом сообщает Bloomberg.

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В России президент Путин подписал закон, сохраняющий название французского региона Шампань для игристых вин, которые были произведены в РФ. Все бренды, которые делают алкогольный напиток в Шампани, должны переименовать их в "игристое вино".

На данный момент поставки французского шампанского приостановлены для корректировок этикеток вин Moёt. Как только в компании возобновят цепочку поставок, их продукция снова станет доступной в России.

Moёt Hennessy — часть дорогого бренда LVMH, который ориентируется на рынки, где есть особый спрос на товар.

Напомним, в августе 2020 во Франции винные дома просили собирать меньше винограда. Из-за пандемии коронавируса сильно сократился спрос.