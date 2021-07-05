Не шампанське, а ігристе вино: французький виробник Moёt змінює назву товару на догоду РФ

Ухвалений у Росії закон забороняє використовувати найменування "шампанське" для всіх, крім російських, виробників.

Французький виробник шампанського Louis Vuitton Moёt Hennessy змінить найменування алкогольного напою, щоб виконати рішення Путіна про заборону називати "шампанським" продукцію з Шампані. Про це повідомляє Bloomberg.

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У Росії президент Путін підписав закон, який зберігає назву французького регіону Шампань для ігристих вин, які були зроблені в РФ. Усі бренди, які виготовляють алкогольний напій у Шампані, повинні перейменувати їх на "ігристе вино".

Наразі постачання французького шампанського припинені для коригувань етикеток вин Moёt. Як тільки в компанії відновлять ланцюжок постачань, їх продукція знову стане доступною в Росії.

Moёt Hennessy — частина дорогого бренду LVMH, який орієнтується на ринки, де є особливий попит на товар.

Нагадаємо, у серпні 2020 у Франції винні будинки просили збирати менше винограду. Через пандемію коронавірусу сильно скоротився попит.