На хлеб не хватит. В Зимбабве выпустили новую банкноту после инфляции в 800% (фото)

Новая 50-долларовая банкнота, считающаяся самым высоким номиналом в Зимбабве, стоит всего 60 центов в валюте США.

Резервный банк Зимбабве выпустил новую 50-долларовую банкноту на фоне того, что в 2020 году уровень инфляции в стране составил более 800%, пишет издание The East African.

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Как отмечают журналисты, новой 50-долларовой банкноты, которая считается наивысшим номиналом в Зимбабве, не хватит, чтобы купить буханку хлеба в продуктовом магазине.

Банкнота номиналом 50 ZWL будет введена в обращение 7 июля 2021 года и присоединится к уже существующим купюрам 2, 5, 10 и 20 ZWL, находящихся в обращении.

Оппозиционный журналист Хоупвелл Чинʼоно уже высмеял новую банкноту 50 ZWL и заявил, что по обменному курсу черного рынка она будет стоить всего 35 американских центов, а не 60, как утверждают власти Зимбабве.

Новая 50-долларовая банкнота является последней и наиболее ценной из серии, представленной с февраля 2019 года, когда Зимбабве вернулась к использованию местной валюты. Как известно, более десяти лет назад в африканской стране была зафиксирована гиперинфляция, из-за чего Резервный банк Зимбабве объявил о сокращении на 12 нулей номинала банкнот, запустив обмен 1 000 000 000 000 (одного триллиона — ред.) третьих по выпуску зимбабвийских долларов на 1 доллар Зимбабве четвертого выпуска.

В 2009 году Министерство экономического планирования объявило о приостановке действия местной валюты, что фактически отменило действие четвертого доллара, и в этом же году глава Резервного банка получил Шнобелевскую премию по математике за то, что помог населению страны изучить математику путем выпуска купюр номиналом от 1 цента до 100 триллионов зимбабвийских долларов.

К использованию местной валюты Зимбабве вернулось в феврале 2019 года, а в 2020 году уровень инфляции, по данным Национального статистического агентства, составил более чем 800%.

[ + – ] Доллар Зимбабве Фото: gambakwe.com

Ранее Фокус рассказывал, что в госказне Зимбабве осталось всего 217 долларов. Накануне проведения президентских и парламентских выборов власти страны пожаловались, что после выплаты зарплат бюджетникам в казне страны осталось менее 220 долларов, поэтому они вынуждены обратиться за помощью к международному сообществу.

Также Фокус сообщал, что президент Зимбабве Роберт Мугабе ушел в отставку. Политик, руководивший африканской страной 37 лет, ушел в отставку после военного переворота в Зимбабве. СМИ сообщали, что Роберт Мугабе обменял пост президента на судебный иммунитет, чтобы после военного переворота его не привлекли к ответственности за преступления против народа.