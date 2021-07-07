На хліб не вистачить. У Зімбабве випустили нову банкноту після інфляції у 800% (фото)

Нова 50-доларова банкнота, що вважається найвищим номіналом у Зімбабве, коштує всього 60 центів у валюті США.

Резервний банк Зімбабве випустив нову 50-доларову банкноту на фоні того, що у 2020 році рівень інфляції в країні становив понад 800%, пише видання The East African.

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Як зазначають журналісти, нової 50-доларової банкноти, яка вважається найвищим номіналом у Зімбабве, не вистачить, щоб купити буханець хліба в продуктовому магазині.

Банкнота номіналом 50 ZWL буде введена в обіг 7 липня 2021 року і приєднається до вже чинних купюр 2, 5, 10 і 20 ZWL, що перебувають в обігу.

Опозиційний журналіст Хоупвелл Чін'оно вже висміяв нову банкноту 50 ZWL і заявив, що за обмінним курсом чорного ринку вона буде коштувати всього 35 американських центів, а не 60, як стверджує влада Зімбабве.

Нова 50-доларова банкнота є останньою і найбільш цінною із серії, представленої в лютому 2019 року, коли Зімбабве повернулася до використання місцевої валюти. Як відомо, понад десять років тому в африканській країні була зафіксована гіперінфляція, через що Резервний банк Зімбабве оголосив про скорочення на 12 нулів номіналу банкнот, запустивши обмін 1 000 000 000 000 (одного трильйона — ред.) третіх по випуску зімбабвійських доларів на 1 долар Зімбабве четвертого випуску.

У 2009 році Міністерство економічного планування оголосило про припинення дії місцевої валюти, що фактично скасувало дію четвертого долара, і в цьому ж році глава Резервного банку отримав Шнобелівську премію з математики за те, що допоміг населенню країни вивчити математику шляхом випуску купюр номіналом від 1 цента до 100 трильйонів зімбабвійських доларів.

До використання місцевої валюти Зімбабве повернулося в лютому 2019 року, а у 2020 році рівень інфляції, за даними Національного статистичного агентства, становив понад 800%.

[ + – ] Зімбабвійський долар Фото: gambakwe.com

Раніше Фокус розповідав, що в держскарбниці Зімбабве залишилося всього 217 доларів. Напередодні проведення президентських і парламентських виборів влада країни поскаржилася, що після виплати зарплат бюджетникам у казні країни залишилося менше 220 доларів, тому вони змушені звернутися за допомогою до міжнародної спільноти.

Також Фокус повідомляв, що президент Зімбабве Роберт Мугабе пішов у відставку. Політик, який керував африканською країною 37 років, пішов у відставку після військового перевороту в Зімбабве. ЗМІ повідомляли, що Роберт Мугабе обміняв пост президента на судовий імунітет, щоб після військового перевороту його не притягли до відповідальності за злочини проти народу.