Развод Гейтса: Мелинда согласилась уйти из фонда, если не сможет работать с Биллом

Мелинда Френч Гейтс откроет собственный фонд за деньги бывшего мужа, если через два года они не уладят все разногласия по работе.

Билл Гейтс и его жена Мелинда раскрыли планы на дальнейшую работу в совместном фонде. Об этом пишет The Verge со ссылкой на официальное заявление организации.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Мелинда и Билл Гейтс решили продолжать совместную конструктивную работу, как сопредседатели и попечители фонда. Однако если за два года кто-то из бывших супругов решит, что они не могут работать вместе, Мелинде придется уйти. Пока неясно, почему организация выбрала именно такой период.

Как объяснил генеральный директор Bill and Melinda Gates Foundation Марк Сузман, если Мелинда Френч Гейтс не сможет продолжать плодотворную работу после развода с основателем Microsoft, то откроет благотворительный фонд под собственным брендом. Билл выделит на этот проект свои личные деньги, поэтому ресурсы Bill and Melinda Gates Foundation никак не уменьшатся.

В официальном сообщении на сайте фонда отмечается, что Билл и Мелинда выделили дополнительно 15 миллиардов долларов на деятельность фонда по борьбе с бедностью, болезнями и неравенством. Кроме того, во время "испытательного периода" руководство организации решило расширить количество попечителей. В качестве попечителей, Билл и Мелинда утвердят изменения в уставе фонда к концу 2021 года, а новые попечители будут выбраны в январе 2022 года.

"Эти изменения в управлении открывают перед руководством фонда более разнообразные взгляды и опыт. Я глубоко верю в миссию фонда и остаюсь полностью приверженной этой работе как сопредседатель", — заявила Мелинда Френч-Гейтс.

В мае стало известно, что Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака. Они заявили, что больше не могут расти вместе, как пара. Супруги вырастили трех детей: Дженнифер (25 лет), Рори (21) и Фиби (18).

Фокус разбирался, что стоит за разводом Билла Гейтса и Мелинды. Бракоразводный процесс может стать самым дорогим в мире, ведь состояние основателя Microsoft оценивается в $130 миллиардов.

Мелинда Гейтс после развода уже получила акций на 3 миллиарда долларов. Речь идет о доли в компаниях Deere, Coca-Cola Femsa, Grupo Televisa, Canadian National Railway Co. и AutoNation Inc.