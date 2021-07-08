Розлучення Гейтса: Мелінда погодилася піти з фонду, якщо не зможе працювати з Біллом

Мелінда Френч Гейтс відкриє власний фонд за гроші колишнього чоловіка, якщо через два роки вони не владнають всі розбіжності щодо роботи.

Білл Гейтс і його дружина Мелінда розкрили плани на подальшу роботу в спільному фонді. Про це пише The Verge із посиланням на офіційну заяву організації.

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Мелінда і Білл Гейтс вирішили продовжувати спільну конструктивну роботу, як співголови і піклувальники фонду. Однак якщо за два роки хтось із колишнього подружжя вирішить, що вони не можуть працювати разом, Мелінді доведеться піти. Поки незрозуміло, чому організація вибрала саме такий період.

Як пояснив генеральний директор Bill and Melinda Gates Foundation Марк Сузман, якщо Мелінда Френч Гейтс не зможе продовжувати плідну роботу після розлучення із засновником Microsoft, то відкриє благодійний фонд під власним брендом. Білл виділить на цей проект свої особисті гроші, тому ресурси Bill and Melinda Gates Foundation ніяк не зменшаться.

В офіційному повідомленні на сайті фонду зазначається, що Білл і Мелінда виділили додатково 15 мільярдів доларів на діяльність фонду для боротьби з бідністю, хворобами і нерівністю. Крім того, під час "випробувального періоду" керівництво організації вирішило розширити кількість піклувальників. Як піклувальників, Білл і Мелінда затвердять зміни в статуті фонду до кінця 2021 року, а нові піклувальники будуть обрані в січні 2022 року.

"Ці зміни в управлінні відкривають перед керівництвом фонду більш різноманітні погляди і досвід. Я глибоко вірю в місію фонду і залишаюся повністю прихильною цій роботі як співголова", — заявила Мелінда Френч-Гейтс.

У травні стало відомо, що Білл Гейтс розлучається з дружиною після 27 років шлюбу. Вони заявили, що більше не можуть рости разом, як пара. Подружжя виростили трьох дітей: Дженніфер (25 років), Рорі (21) і Фібі (18).

Фокус розбирався, що стоїть за розлученням Білла Гейтса і Мелінди. Шлюборозлучний процес може стати найдорожчим у світі, адже статки засновника Microsoft оцінюються в $130 мільярдів.

Мелінда Гейтс після розлучення вже отримала акції на 3 мільярди доларів. Йдеться про частки в компаніях Deere, Coca-Cola Femsa, Grupo Televisa, Canadian National Railway Co. та AutoNation Inc.