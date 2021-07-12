На парламентских выборах в Молдове побеждает партия президента Майи Санду

Политсила лидера страны получила большинство мандатов и теперь может самостоятельно сформировать правительство.

В воскресенье, 11 июля, в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы. По итогам подсчета 99,9% бюллетеней в законодательный орган страны проходят три политических силы. Об этом со ссылкой на данные ЦИК Молдовы сообщает местный портал NewsMaker.

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Так, на первом месте с результатом 52,72% оказалась партия "Действие и солидарность" (PAS) президента страны Майи Санду. Теперь эта политсила может самостоятельно сформировать правительство.

На втором месте по итогам выборов оказался пророссийский Блок коммунистов и социалистов во главе с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном, получивший 27,23% голосов.

На третьем месте с 5,75% голосов оказалась партия "Шор", лидер которой объявлен в международный розыск из-за причастности к краже более 1 млрд евро.

Остальные политсилы, согласно обнародованным данным, не преодолели проходной барьер и не проходят в новый созыв парламента Молдовы.

Согласно подсчетам портала NewsMaker, партия Санду "Действие и солидарность" в новом созыве парламента может получить 62-63 места, Блок коммунистов и социалистов — 32, а "Шор" — 6.

Напомним, 28 апреля президент Молдовы Майя Санду объявила о роспуске парламента страны и назначила дату досрочных выборов.

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября 2020 года. Согласно итоговым подсчетам, Санду набрала 57,75%, а тогдашний президент Молдовы Игорь Додон — 42,25%. Вступила в должность Санду 24 декабря.