Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы

Игорь Додон, проигравший президентские выборы, не захотел присутствовать на инаугурации

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду вступила в должность президента, передает NewsMaker.

Церемония инаугурации состоялась 24 декабря во Дворце Республики, куда Санду пришла пешком. В холле здания ее встретил предшественник Игорь Додон, который вручил ей букет цветов. Передача власти заняла всего минуту, после чего Додон решил не присутствовать на присяге нового президента и ушел из Дворца, за стенами которого в толпе ему вслед слышались свист крики "Иуда!".

[ + – ] Игорь Додон встретил Майю Санду с букетом цветов Фото: newsmaker.md

В зале, где состоялась инаугурация, присутствовали депутаты парламента, послы, представители религиозных конфессий, а также судьи Конституционного суда. В связи с эпидемией коронавируса все проходило в соответствии с мерами безопасности: у каждого гостя было свое отведенное место, которое он не покидал до конца мероприятия.

Во время церемонии Санду обратилась к гражданам на нескольких языках — на украинском, гагаузском, болгарском, русском.

Она подчеркнула, что поведет страну по европейскому пути развития и отметила: на выборах граждане проголосовали против коррупции и за шанс на лучшую жизнь

"Люди больше не могут ждать и хотят скорейших изменений. Политика больше не может быть защитой для олигархов… Буду президентом справедливости", – заявила президент Молдовы.

Во время инаугурации под стенами здания президентуры собралось немало людей, среди которых были фермеры, ветераны конфликта в Приднестровье и многие другие. Сторонников пустили за забор, ограждающий администрацию президента, который Санду обещает уже вскоре убрать.

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Напомним, второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Согласно итоговым подсчетам, Санду набрала 57,75%, а действующий президент Молдовы Игорь Додон — 42,25%.

10 декабря председатель Конституционного суда Молдовы Домника Маноле объявила Майю Санду новым президентом страны. Уже в январе следующего года она планирует приехать в Украину.

Санду, в отличие от Додона, придерживается четкой позиции, что Крым – это Украина, а также высказалась по поводу того, что Молдова должна разморозить отношения с нашей страной.