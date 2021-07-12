На британских фермах животных бьют током и живьем бросают в кипяток, — зоозащитники (видео)

Борцы за права животных потребовали правительство не субсидировать скотобойни, поскольку оно, по их словам, не в силах обеспечить исполнение там законодательства.

Организация британских зоозащитников Animal Justice Project (AJP) провела двухмесячное расследование на государственных фермах, после чего призвала Лондон прекратить субсидировать скотобойни. Причиной стало то, что на одной из семейных скотобоен — G&GB Hewitt в Чешире — они, как утверждается, сняли 200 часов материалов, показывающих издевательства над животными и их страдания.

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На видео видно, как коров, вопреки законодательству, били электрическими иглами, а овец и свиней оглушали слишком короткий промежуток времени прежде чем перерезать горло. Также было снято, как овцы и свиньи, привязанные за ногу, висели в сознании вниз головой, пинались и задыхались после недостаточного оглушения.

Некоторых из коров, которые были хромыми, били и толкали, а ноги свиней, судя по видео, отрезали, когда те находились в кандалах, подавая признаки жизни.

При этом представители мясной промышленности поставили под сомнения утверждения зоозащитников, отметив, что те могут двигаться, выглядя при этом живыми, уже после наступления смерти.

В свою очередь, Государственный орган по надзору за качеством пищевых продуктов совместно с Агентством по пищевым стандартам сочли условия на бойне в целом удовлетворительными во время аудиторских проверок за последние шесть лет.

В ответ на это представители AJP заявили, что обязательное наличие камер видеонаблюдения на съемках не позволяет защитить животных от издевательств.

«Государственный ветеринар пропустил электрошокеры перед оглушением у животных, плохое обращение, неисправное оглушающее оборудование, недостаточное время оглушения и признаки сознания во время время записи. Если бы ветеринар смотрел систему видеонаблюдения, когда произошли инциденты, следовало бы предпринять корректирующие действия", — сказал представитель организации.

Напомним, ранее в Украине двух солдат-срочников отстранили от службы после жестокого обращения с диким животным в Волынской области. поймали в степи косулю, повалили ее на землю и прижали ногами. Один из пограничников также приставлял ствол автомата к голове животного, чем очень ее пугал. Свои действия солдаты сняли на видео и опубликовали в социальных сетях, на него обратили внимание представители природозащитной организации Kovel Animals.

Также сообщалось, что во время перевозки в грузовике "Укрпочты" погибли восемь миллионов пчел, которых отправили из Закарпатской области. По словам предполагаемых подчиненных, стоимость всех погибших пчел на рынке составляла около 500 тысяч гривен. После произошедшего отправители обратились в полицию и заявили о намерении подать в суд из-за причиненного ущерба.