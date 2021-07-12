На британських фермах тварин б'ють струмом і живцем кидають в окріп, — зоозахисники (відео)

Борці за права тварин вимагають уряд не субсидувати бойні, оскільки він, за їхніми словами, не в силах забезпечити виконання там законодавства.

Організація британських зоозахисників Animal Justice Project (AJP) провела двомісячне розслідування на державних фермах, після чого закликала Лондон припинити субсидувати бойні. Причиною стало те, що на одній із сімейних боєнь — G & GB Hewitt у Чеширі — вони, як стверджується, зняли 200 годин матеріалів, що показують знущання над тваринами і їхні страждання.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На відео видно, як корів, всупереч законодавству, били електричними голками, а овець і свиней оглушували занадто короткий проміжок часу перш ніж перерізати горло. Також було знято, як вівці і свині, прив'язані за ногу, висіли у свідомості вниз головою, штовхали і задихалися після недостатнього оглушення.

Деяких з корів, які були кульгавим, били і штовхали, а ноги свиней, судячи з відео, відрізали, коли ті перебували в кайданах, подаючи ознаки життя.

При цьому представники м'ясної промисловості поставили під сумніви твердження зоозахисників, зазначивши, що ті можуть рухатися, виглядаючи при цьому живими, уже після настання смерті.

У свою чергу, Державний орган з нагляду за якістю харчових продуктів спільно з Агентством з харчових стандартів визнали умови на бойні в цілому задовільними під час аудиторських перевірок за останні шість років.

У відповідь на це представники AJP заявили, що обов'язкова наявність камер відеоспостереження на зйомках не забезпечить захист тварин від знущань.

«Державний ветеринар пропустив електрошокери перед оглушенням у тварин, погане поводження, несправне обладнання, недостатня кількість оглушення й ознаки свідомості під час час запису. Якби ветеринар дивився систему відеоспостереження, коли відбулися інциденти, варто було б зробити коригувальні дії", — сказав представник організації.

Нагадаємо, раніше в Україні двох солдатів-строковиків відсторонили від служби після жорстокого поводження з дикими тваринами у Волинській області. Вони зловили в степу косулю, повалили її на землю і притиснули ногами. Один з прикордонників також приставляв ствол автомата до голови тварини, чим дуже її лякав. Свої дії солдати зняли на відео і опублікували в соціальних мережах, на нього звернули увагу представники природоохоронної організації Kovel Animals.

Також повідомлялося, що під час перевезення у вантажівці "Укрпошти" загинули вісім мільйонів бджіл, яких відправили із Закарпатської області. За словами передбачуваних підлеглих, вартість усіх загиблих бджіл на ринку становила близько 500 тисяч гривень. Після події відправники звернулися в поліцію і заявили про намір подати в суд через заподіяну шкоду.