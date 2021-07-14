Франция с размахом отмечает День взятия Бастилии (фото, видео)

Дороги в Париже перекрыты, а тысячи людей пришли в центр города, чтобы увидеть парад с участием президента, конного караула и военных самолетов.

В среду, 14 июля, Франция отмечает национальный праздник — День взятия Бастилии. Как сообщает "РИА Новости", в торжествах традиционно принимают участие тысячи людей, которые пришли на Елисейские поля. Как и всегда, праздник открыл президент, ныне это Эммануэль Макрон.

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Начало было в 10.00 по местному времени, Макрона сопровождал почетный караул на конях и мотоциклах. После этого прошел парад, кульминацией которого был пролет военное авиации, которая раскрасила небо в цвета национального флага. Под вечер планируется грандиозный фейерверк рядом с Эйфелевой башней.

Сейчас автомобильное движение невозможно на большей части улиц, прилегающих к Елисейским полям, — дороги перекрыты. Также в городе усиленно дежурит полиция.

Еще до парада люди начали подходить к месту его проведения, чтобы увидеть происходящее воочию. Правоохранители тщательно проверяли их на наличие запрещенных предметов, а также на наличие санитарного пропуска — свидетельства о вакцинации либо свежего отрицательного теста на COVID-19.

[ + – ] В параде приняла участие французская авиация Фото: linternaute

Бастилия — это крепость и государственная тюрьма под Парижем, которая была возведена в 1382 году. В XIV-XVII веках она была укреплением на подступах к столице, а тюрьмой она была, как правило, для политических заключенных. Бастилия пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Считается, что в этот день началась Великая французская революция.

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