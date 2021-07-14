Франція з розмахом святкує День взяття Бастилії (фото, відео)

Дороги в Парижі перекриті, а тисячі людей прийшли в центр міста, щоб побачити парад за участю президента, кінної варти і військових літаків.

У середу, 14 липня, Франція святкує національне свято — День взяття Бастилії. Як повідомляє "РІА Новини", в урочистостях традиційно беруть участь тисячі людей, які прийшли на Єлисейські поля. Як і завжди, свято відкрив президент, нині це Емманюель Макрон.

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Початок був о 10:00 за місцевим часом, Макрона супроводжувала почесна варта на конях і мотоциклах. Після цього пройшов парад, кульмінацією якого був проліт військової авіації, яка розфарбувала небо в кольори національного прапора. Під вечір планується грандіозний феєрверк поруч з Ейфелевою вежею.

Зараз автомобільний рух неможливий на більшій частині вулиць, прилеглих до Єлисейських полів, — дороги перекриті. Також у місті посилено чергує поліція.

Ще до параду люди почали підходити до місця його проведення, щоб побачити те, що відбувається, на власні очі. Правоохоронці ретельно перевіряли їх на наявність заборонених предметів, а також на наявність санітарного пропуску — свідоцтва про вакцинацію або свіжого негативного тесту на COVID-19.

[ + – ] У параді взяла участь французька авіація Фото: linternaute

Бастилія — це фортеця і державна в'язниця під Парижем, яка була зведена в 1382 році. У XIV-XVII століттях вона була зміцненням на підступах до столиці, а в'язницею вона була, як правило, для політичних в'язнів. Бастилія впала під натиском повсталих 14 липня 1789 року. Вважається, що в цей день почалася Велика французька революція.

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