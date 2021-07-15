"Большая победа": суд ЕС принял решение по ограничению прокачки газа в обход Украины (карта)

Последнее решение Еврокомиссии позволяло "Газпрому" использовать более 50% мощностей при прокачке газа через газопровод OPAL.

Суд Евросоюза вынес окончательное решение по делу газопровода OPAL, через который РФ могла поставлять газ в Европу в обход Украины, пишет издание Enegetyka24.

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Фемида отклонила жалобу Германии и оставила в силе решение суда первой инстанции от 2019 года, которое было выгодным для Украины, Польши и стран Балтии.

Таким образом, решение суда Евросоюза прекращает спор, длившийся с 2016 года.

[ + – ] Газопроводы OPAL и Северный поток

Газопровод OPAL — сухопутное ответвление "Северного потока" по территории Германии в южном направлении, через которое поставляется газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные государства. Топливо через газопровод поставляется в Германию до границы с Чехией.

Решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года позволяло российскому монополисту "Газпром" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод "Северный поток" с Германией. "Газпром", ссылаясь на решение Еврокомиссии, мог полностью загрузить "Северный поток" для поставки газа в Германию и Чехию, хотя до этого они использовали только 50% мощностей газопровода.

Это решение Еврокомиссии обжаловали ряд европейских стран, в том числе и Польша. Варшава уверяла, что постановление приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, а это прямо "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками препятствий или прекращения поставок газа".

В сентябре 2019 года суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по OPAL, которое позволяло бы России поставлять газ в Европу в обход Украины, используя более 50% мощностей немецкого газопровода.

Следствие решения суда ЕС по OPAL — оператор газопровода обязан обеспечить доступ к своей инфраструктуре третьим сторонам, и использование определенного газопровода не может быть гарантировано на 50% исключительно для "Газпрома" — в данном конкретном случае. Суд четко указал, что такие газопроводы не могут быть исключены из правил ЕС. По мнению Фемиды, расширение использования "Газпромом" мощностей OPAL нарушает принцип энергетической солидарности.

После решения суда ЕС от 2019 года, монополист "Газпром" сократил объемы транспортировки газа по "Северному потоку" на 12,8 млрд кубометров в год, и увеличил транзит газа в Европу через ГТС Украины.

Европейский журналист Рикард Йозвяк поздравил Украину, Польшу и страны Балтии с решением суда ЕС по газопроводу OPAL. В своем Twitter он назвал решение "большой победой".

"Большая победа Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии против Германии и Европейской комиссии сегодня. Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС. Никаких исключений не может быть предоставлено "Северному потоку", — написал Рикард Йозвяк в микроблоге.

Ранее Фокус сообщал, что "Нафтогаз" обжаловал решение Еврокомиссии по трубопроводу OPAL. Данное решение, как рассказывали в монополисте, создает угрозы безопасности снабжения Украины и других восточноевропейских стран. Решение Еврокомиссии позволяло Газпрому значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL для наращивания объемов прокачки газа в обход Украины.

Также Фокус рассказывал, что суд ЕС отклонил иск Нафтогаза по газопроводу OPAL. В суде ЕС объяснили, что решение Еврокомиссии по освобождению трубопровода OPAL от норм Третьего энергопакета не было окончательным, поэтому Фемида отклонила иск "Нафтогаза" и польской PGNiG.