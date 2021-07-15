"Велика перемога": суд ЄС прийняв рішення щодо обмеження прокачування газу в обхід України (карта)

Останнє рішення Єврокомісії дозволяло "Газпрому" використовувати більше 50% потужностей при прокачуванні газу через газопровід OPAL.

Суд Євросоюзу виніс остаточне рішення у справі газопроводу OPAL, через який РФ могла постачати газ в Європу в обхід України, пише видання Enegetyka24.

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Феміда відхилила скаргу Німеччини і залишила чинним рішення суду першої інстанції від 2019 року, яке було вигідним для України, Польщі та країн Балтії.

Таким чином, рішення суду Євросоюзу припиняє спір, який тривав з 2016 року.

[ + – ] Газопроводи OPAL і Північний потік

Газопровід OPAL — сухопутне відгалуження "Північного потоку" по території Німеччини в південному напрямку, через яке поставляється газ з Росії до країн Євросоюзу, минаючи транзитні держави. Паливо через газопровід поставляється в Німеччину до кордону з Чехією.

Рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року дозволяло російському монополісту "Газпром" поставляти більше газу по газопроводу OPAL, який пов'язує його газопровід "Північний потік" з Німеччиною. "Газпром", посилаючись на рішення Єврокомісії, міг повністю завантажити "Північний потік" для постачання газу в Німеччину і Чехію, хоча до цього вони використовували тільки 50% потужностей газопроводу.

Це рішення Єврокомісії оскаржили низка європейських країн, зокрема і Польща. Варшава запевняла, що постанова призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, а це прямо "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання і управління ризиками перешкод або припинення поставок газу".

У вересні 2019 року суд ЄС скасував рішення Єврокомісії по OPAL, яке дозволяло б Росії постачати газ в Європу в обхід України, використовуючи більше 50% потужностей німецького газопроводу.

Слідство рішення суду ЄС з OPAL — оператор газопроводу зобов'язаний забезпечити доступ до своєї інфраструктури третім сторонам, і використання певного газопроводу не може бути гарантовано на 50% виключно для "Газпрому" — у цьому конкретному випадку. Суд чітко вказав, що такі газопроводи не можуть бути виключені з правил ЄС. На думку Феміди, розширення використання "Газпромом" потужностей OPAL порушує принцип енергетичної солідарності.

Після рішення суду ЄС від 2019 року, монополіст "Газпром" скоротив обсяги транспортування газу по "Північному потоку" на 12,8 млрд кубометрів на рік, і збільшив транзит газу в Європу через ГТС України.

Європейський журналіст Рікард Йозвяк привітав Україну, Польщу і країни Балтії з рішенням суду ЄС по газопроводу OPAL. У своєму Twitter він назвав рішення "великою перемогою".

"Велика перемога Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії проти Німеччини та Європейської комісії сьогодні. Європейський суд ухвалив, що трубопровід Opal повинен відповідати правилам енергетики ЄС. Ніяких винятків не може бути надано "Північному потоку", — написав Рікард Йозвяк у мікроблозі.

Раніше Фокус повідомляв, що "Нафтогаз" оскаржив рішення Єврокомісії по трубопроводу OPAL. Це рішення, як розповідали у монополісті, створює загрози національній безпеці постачання України та інших східноєвропейських країн. Рішення Єврокомісії дозволяло Газпрому значно збільшити використання потужностей газопроводу OPAL для нарощування обсягів прокачування газу в обхід України.

Також Фокус розповідав, що суд ЄС відхилив позов Нафтогазу по газопроводу OPAL. У суді ЄС пояснили, що рішення Єврокомісії щодо звільнення трубопроводу OPAL від норм Третього енергопакету не було остаточним, тому Феміда відхилила позов "Нафтогазу" і польської PGNiG.