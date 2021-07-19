Под Санкт-Петербургом нашли частную подземную тюрьму и крематорий (фото, видео)
В бункере есть камеры, парковка и даже печь размером с человеческое тело. По данным СМИ, заброшенный объект принадлежал экс-силовику и некоему Эскобару.
Журналисты издания 47news.ru обнаружили во Всеволожском районе Ленинградской области огромный бетонный бункер, площадь которого составляет около 200 кв. м. Объект находится примерно в 40 километрах от Санкт-Петербурга.
По данным СМИ, о бункере изданию рассказал мигрант, пожелавший быть анонимным. На опубликованных кадрах видно, что вход туда тщательно замаскирован под обычные ворота в гараж (первый этаж коттеджа), за которыми лежит тяжелая бетонная плита, опускавшаяся и поднимавшаяся при помощи мощного гидравлического устройства. Если спуститься по ней вниз, можно обнаружить парковку и три камеры с двухъярусными кроватями. Также в них имеются встроенные унитазы и рукомойники. Камеры закрываются на стальные двери, которые, по словам журналистов, напоминают те, что используются Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). Также под землей находится специальное место для охраны, разъемы ждя компьютеров и видеонаблюдения.
Если вернуться на улицу, то возле дома можно обнаружить замаскированный под баню потайной вход, на дне которого располагается печь размером с человеческое тело. Журналисты называют это крематорием.
В материале говорится, что правоохранители в курсе существования этого бункера и что ранее там уже работали сотрудники Следственного комитета РФ. Однако никаких подробностей проведенных там оперативных действий нет, сейчас в доме вокруг бункера сплошная разруха, а сам он затоплен водой.
Журналисты обратились в Росреестр, чтобы выяснить, кто был собственником объекта.
"Тени ведут к сотруднику ФСИН и человеку с фамилией в российском паспорте — Эскобар", — говорится в расследовании.
У второго изначально была фамилия Мкртычан, однако он сменил ее в 2010 году.
"Он опытный. Первый раз выслушал приговор в 2001 году. По статье "похищение человека группой по предварительному сговору" его приговорили к 3 годам, а вышел по амнистии. В 2003 году угодил за разбой. Потом еще 3 года условно за вымогательство", — пишет СМИ.
Другой же — экс-силовик — это умерший в 2018 году Ренат Алимзанов.
"В 2004 году он ушёл на пенсию в звании капитана с должности начальника оперчасти Следственного изолятора №4 на улице Лебедева. В том же году появляется компания "Внешагропромхолдинг" с видом деятельности снос и разборка зданий", — говорится в материале.
Однако выяснить истинные причины появления этой тюрьмы журналистам не удалось.
Как сообщалось ранее, польские охотники за сокровищами нашли сеть тайных ходов нацистов, где, возможно, спрятана "Янтарная комната". Комната пропала в апреле 1945 года. По поводу ее местонахождения регулярно появляются новые версии, но пока ни одна не подтвердилась.
Помимо этого, Российский историк Сергей Трифонов заявил, что нашел следы легендарной "Янтарной комнаты" в Калининграде, под бункером-блиндажом последнего коменданта Кенигсберга, генерала вермахта Отто Ляша.