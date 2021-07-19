Під Санкт-Петербургом знайшли приватну підземну в'язницю і крематорій (фото, відео)

У бункері є камери, парковка і навіть піч розміром із людське тіло. За даними ЗМІ, занедбаний об'єкт належав екссиловику і якомусь Ескобару.

Журналісти видання 47news.ru знайшли у Всеволожському районі Ленінградської області величезний бетонний бункер, площа якого становить приблизно 200 кв. м. Обʼєкт знаходиться приблизно в 40 кілометрах від Санкт-Петербурга.

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За даними ЗМІ, про бункер виданню розповів мігрант, який захотів залишитися анонімним. На опублікованих кадрах видно, що вхід туди ретельно замаскований під звичайні ворота в гараж (перший поверх котеджу), за якими лежить важка бетонна плита, що опускалася і піднімалася за допомогою потужного гідравлічного пристрою. Якщо спуститися по ній вниз, можна знайти парковку і три камери з двоярусними ліжками. Також у них є вбудовані унітази та рукомийники. Камери закриваються на сталеві двері, які, за словами журналістів, нагадують ті, що використовуються Федеральною службою виконання покарань (ФСВП). Також під землею знаходиться спеціальне місце для охорони, розʼєми для компʼютерів і відеоспостереження.

Якщо повернутися навулицю, то біля будинку можна знайти замаскований під баню потайний вхід, на дні якого розташовується піч розміром із людське тіло. Журналісти називають це крематорієм.

[ + – ] Вхід до в'язниці [ + – ] Картини на вході Фото: [ + – ] Камера з двоярусним ліжком Фото: [ + – ] У дворі будинку

У матеріалі йдеться, що правоохоронці в курсі існування цього бункера і що раніше там вже працювали співробітники Слідчого комітету РФ. Однак ніяких подробиць проведених там оперативних дій немає, зараз у будинку навколо бункера суцільна розруха, а сам він затоплений водою.

Журналісти звернулися в Росреєстр, щоб зʼясувати, хто був власником обʼєкта.

"Тіні ведуть до співробітника ФСВП і людини з прізвищем у російському паспорті — Ескобар", — йдеться в розслідуванні.

У другого спочатку було прізвище Мкртичан, проте він змінив його в 2010 році.

"Він досвідчений. Уперше вислухав вирок у 2001 році. За статтею "викрадення людини групою за попередньою змовою" його засудили до 3 років, а вийшов за амністією. У 2003 році потрапив за розбій. Потім ще 3 роки умовно за вимагання", — пише ЗМІ.

Інший же — екссиловик — це померлий в 2018 році Ренат Алімзанов.

"У 2004 році він пішов на пенсію у званні капітана з посади начальника оперчастини Слідчого ізолятора №4 на вулиці Лєбедєва. У тому ж році зʼявляється компанія "Зовнагропромхолдинг" із видом діяльності знесення і розбирання будівель", — йдеться в матеріалі.

Однак зʼясувати справжні причини появи цієї вʼязниці журналістам не вдалося.

[ + – ] Так виглядала будівля до того, як стала покинутою Фото:

Як повідомлялося раніше, польські мисливці за скарбами знайшли мережу таємних ходів нацистів, де, можливо, захована "Бурштинова кімната". Кімната зникла в квітні 1945 року. З приводу її місцезнаходження регулярно зʼявляються нові версії, але поки жодна не підтвердилася.

Крім цього, російський історик Сергій Трифонов заявив, що знайшов сліди легендарної "Бурштинової кімнати" в Калінінграді, під бункером-бліндажем останнього коменданта Кенігсберга, генерала вермахту Отто Ляша.