В Нижнем Новгороде на мусорке нашли часть зенитно-ракетного комплекса

Находка не представляла опасности для окружающих, но полиция все равно начала проверку, так как выбрасывать на бытовую мусорку эту деталь нельзя.

Дворник одного из домов на улице Сергея Акимова в Нижнем Новгороде обнаружил возле мусорного контейнера, стоящего у подъезда дома, подозрительный предмет – отрезок металлической трубы зеленого цвета, который показался ему подозрительным.

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Об этом сообщило издание KP.Ru

Оставив предмет лежать на месте, дворник вызвал экстренные службы и полицию. Позже приехали саперы, эксперты-криминалисты и кинологи.

Подозрительный предмет был отправлен на экспертизу. Оказалось, что найден тубус (пусковая труба) ПЗРК (переносного зенитного ракетного комплекса) 9П39 "Игла". В нем не было взрывчатых веществ, поэтому находка не представляла опасности для окружающих. Но полиция будет выяснять, как тубус оказался на мусорке, так как такие предметы требуют специального обращения.

"Игла" (индекс ГРАУ – 9К38, кодовое обозначение НАТО и США – S-18 Grouse ("шотландская куропатка") – советский переносной ЗРК, предназначенный для поражения низколетящих вражеских воздушных целей на догонных и встречных курсах. Поступил на вооружение в 1983 году. С 1994 года стал экспортироваться, продавался в 30 государств.

Пусковая труба 9П39 (9П39-1) обеспечивает прицельный и безопасный пуск ракеты, а также является направляющим устройством при пуске и одновременно служит контейнером при эксплуатации ракеты.

Напомним, в Житомире местный житель обнаружил в мусорном контейнере пакет, в котором оказались два противотанковых гранатомета РПГ-26. Боеприпасы изъяли и направили на исследование в местный экспертно-криминалистический центр при МВД.