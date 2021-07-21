У Нижньому Новгороді на смітнику знайшли частину зенітно-ракетного комплексу

Знахідка не становила небезпеки для навколишніх, але поліція все одно почала перевірку, оскільки викидати на побутовий смітник цю деталь не можна.

Двірник одного з будинків на вулиці Сергія Акімова в Нижньому Новгороді знайшов біля сміттєвого контейнера, що стоїть біля підʼїзду будинку, підозрілий предмет — відрізок металевої труби зеленого кольору, який здався йому підозрілим.

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Про це повідомило видання KP.Ru

Залишивши предмет лежати на місці, двірник викликав екстрені служби і поліцію. Пізніше приїхали сапери, експерти-криміналісти та кінологи.

Підозрілий предмет був відправлений на експертизу. Зʼясувалося, що знайдений тубус (пускова труба) ПЗРК (переносний зенітного ракетного комплексу) 9П39 "Голка". У ньому не було вибухових речовин, тому знахідка не становила небезпеки для навколишніх. Але поліція буде зʼясовувати, як тубус опинився на смітнику, оскільки такі предмети вимагають спеціального поводження.

"Голка" (індекс ГРАУ — 9К38, кодове позначення НАТО та США — S-18 Grouse ("шотландська куріпка") — радянський переносний ЗРК, призначений для ураження ворожих повітряних цілей, що низько летять, на наздогінних і зустрічних курсах. Став на озброєння в 1983 році. З 1994 року почав експортуватися, продавався в 30 державах.

Пускова труба 9П39 (9П39-1) забезпечує прицільний і безпечний пуск ракети, а також є напрямним пристроєм під час пуску й одночасно слугує контейнером під час експлуатації ракети.

Нагадаємо, в Житомирі місцевий житель знайшов у сміттєвому контейнері пакет, в якому опинилися два протитанкові гранатомети РПГ-26. Боєприпаси вилучили і надіслали на дослідження в місцевого експертно-криміналістичний центр при МВС.