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Мир Стрельба в школе в Казани

В России "казанского стрелка" признали невменяемым на момент совершения массового убийства

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Ильназ Галявиев, суд, фото, казанский стрелок
Фото: riafan.ru

Ильназ Галявиев ранее жаловался на условия пребывания в СИЗО в Москве, где он "вынужден мириться с разговорчивым и громко храпящим соседом".

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств.

Об этом написала газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Подробности правозащитники обещали сообщить позже.

Ильназ Галявиев, фото
Ильназ Галявиев

19-летнего Галявиева в СМИ часто называют "казанским стрелком". 11 мая он расстрелял девять человек в школе №175 Казани.

О том, что Галявиева 12 июня доставили в один из СИЗО Москвы, сообщал секретарь ОНК Алексей Мельников. "Он выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. Сказал, что полностью признает вину", говорил Мельников. Он уточнил, что подозреваемого доставили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Позже Галявиев сообщал, что в казанском СИЗО ему нравилось больше, так как в СИЗО "Бутырка" он вынужден мириться с разговорчивым и громко храпящим соседом. Кроме того, в его рационе отсутствуют сладости, которые в Казани можно было купить в ларьке.

8 июня Галявиев хотел совершить самоубийство в СИЗО-1 Казани, но довести начатое до конца ему не удалось. У него зафиксировали ушибы мягких тканей, отек и подкожную гематому.

По словам Мельникова, за Галявиевым установлен строгий надзор, потому что еще в Казани он был поставлен на учет как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству. "Сам он утверждает, что в казанском изоляторе обязан был получать разрешение на любое действие — встать, сесть, почесать голову. В Москве за ним тоже следят, но иными способами", – сказал правозащитник.

Недавно стало известно, что Галявиев стал охотнее общаться со следователями. Он активно дает показания, потому что узнал, что фанатки собирают деньги на хорошего адвоката для него.

Напомним, в мае Фокус писал, что известно о стрелке и теракте в школе Казани.