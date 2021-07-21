В России "казанского стрелка" признали невменяемым на момент совершения массового убийства

Ильназ Галявиев ранее жаловался на условия пребывания в СИЗО в Москве, где он "вынужден мириться с разговорчивым и громко храпящим соседом".

Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств.

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Об этом написала газета Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Подробности правозащитники обещали сообщить позже.

[ + – ] Ильназ Галявиев

19-летнего Галявиева в СМИ часто называют "казанским стрелком". 11 мая он расстрелял девять человек в школе №175 Казани.

О том, что Галявиева 12 июня доставили в один из СИЗО Москвы, сообщал секретарь ОНК Алексей Мельников. "Он выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. Сказал, что полностью признает вину", говорил Мельников. Он уточнил, что подозреваемого доставили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Позже Галявиев сообщал, что в казанском СИЗО ему нравилось больше, так как в СИЗО "Бутырка" он вынужден мириться с разговорчивым и громко храпящим соседом. Кроме того, в его рационе отсутствуют сладости, которые в Казани можно было купить в ларьке.

8 июня Галявиев хотел совершить самоубийство в СИЗО-1 Казани, но довести начатое до конца ему не удалось. У него зафиксировали ушибы мягких тканей, отек и подкожную гематому.

По словам Мельникова, за Галявиевым установлен строгий надзор, потому что еще в Казани он был поставлен на учет как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству. "Сам он утверждает, что в казанском изоляторе обязан был получать разрешение на любое действие — встать, сесть, почесать голову. В Москве за ним тоже следят, но иными способами", – сказал правозащитник.

Недавно стало известно, что Галявиев стал охотнее общаться со следователями. Он активно дает показания, потому что узнал, что фанатки собирают деньги на хорошего адвоката для него.

Напомним, в мае Фокус писал, что известно о стрелке и теракте в школе Казани.