У Росії "казанського стрілка" визнали неосудним на момент скоєння масового вбивства
Ільназ Галявієв раніше скаржився на умови перебування в СІЗО в Москві, де він "змушений миритися з балакучим сусідом, який голосно хропе".
Державний науковий центр соціальної та судової психіатрії ім. В. П. Сербського визнав Ільназа Галявієва неосудним на момент скоєння масових убивств.
Про це написала газета Громадської спостережної комісії (ОНК). Подробиці правозахисники обіцяли повідомити пізніше.
19-річного Галявієва ЗМІ часто називають "казанським стрілком". 11 травня він розстріляв девʼять осіб у школі №175 Казані.
Про те, що Галявієва 12 червня доставили в один із СІЗО Москви, повідомляв секретар ОНК Олексій Мельников. "Він спокійний, ознак агресії не демонстрував. Сказав, що повністю визнає провину", — говорив Мельников. Він уточнив, що підозрюваного доставили в Москву для проведення психолого-психіатричної експертизи.
Пізніше Галявієв повідомляв, що в казанському СІЗО йому подобалося більше, оскільки в СІЗО "Бутирка" він змушений миритися з балакучим сусідом, який голосно хропе. Крім того, у його раціоні відсутні солодощі, які в Казані можна було купити в кіоску.
8 червня Галяве хотів накласти на себе руки в СІЗО-1 Казані, але довести розпочате до кінця йому не вдалося. У нього зафіксували забої мʼяких тканин, набряк і підшкірну гематому.
За словами Мельникова, за Галявієвим встановлено суворий нагляд, тому що ще в Казані він був поставлений на облік як схильний до втечі, нападу на співробітників і самогубства. "Сам він стверджує, що в казанському ізоляторі зобовʼязаний був отримувати дозвіл на будь-яку дію — встати, сісти, почухати голову. У Москві за ним теж стежать, але іншими способами", — сказав правозахисник.
Нещодавно стало відомо, що Галявієв став охочіше спілкуватися зі слідчими. Він активно дає свідчення, тому що дізнався, що фанатки збирають гроші на хорошого адвоката для нього.
Нагадаємо, в травні Фокус писав, що відомо про стрілка та теракт у школі в Казані.