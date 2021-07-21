У Росії "казанського стрілка" визнали неосудним на момент скоєння масового вбивства

Ільназ Галявієв раніше скаржився на умови перебування в СІЗО в Москві, де він "змушений миритися з балакучим сусідом, який голосно хропе".

Державний науковий центр соціальної та судової психіатрії ім. В. П. Сербського визнав Ільназа Галявієва неосудним на момент скоєння масових убивств.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це написала газета Громадської спостережної комісії (ОНК). Подробиці правозахисники обіцяли повідомити пізніше.

[ + – ] Ільназ Галявієв

19-річного Галявієва ЗМІ часто називають "казанським стрілком". 11 травня він розстріляв девʼять осіб у школі №175 Казані.

Про те, що Галявієва 12 червня доставили в один із СІЗО Москви, повідомляв секретар ОНК Олексій Мельников. "Він спокійний, ознак агресії не демонстрував. Сказав, що повністю визнає провину", — говорив Мельников. Він уточнив, що підозрюваного доставили в Москву для проведення психолого-психіатричної експертизи.

Пізніше Галявієв повідомляв, що в казанському СІЗО йому подобалося більше, оскільки в СІЗО "Бутирка" він змушений миритися з балакучим сусідом, який голосно хропе. Крім того, у його раціоні відсутні солодощі, які в Казані можна було купити в кіоску.

8 червня Галяве хотів накласти на себе руки в СІЗО-1 Казані, але довести розпочате до кінця йому не вдалося. У нього зафіксували забої мʼяких тканин, набряк і підшкірну гематому.

За словами Мельникова, за Галявієвим встановлено суворий нагляд, тому що ще в Казані він був поставлений на облік як схильний до втечі, нападу на співробітників і самогубства. "Сам він стверджує, що в казанському ізоляторі зобовʼязаний був отримувати дозвіл на будь-яку дію — встати, сісти, почухати голову. У Москві за ним теж стежать, але іншими способами", — сказав правозахисник.

Нещодавно стало відомо, що Галявієв став охочіше спілкуватися зі слідчими. Він активно дає свідчення, тому що дізнався, що фанатки збирають гроші на хорошого адвоката для нього.

Нагадаємо, в травні Фокус писав, що відомо про стрілка та теракт у школі в Казані.