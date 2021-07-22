Режиссера церемонии открытия Олимпийских игр в Токио уволили за шутку о Холокосте

Кентаро Кобаяши неудачно пошутил еще в 1998 году, однако видео его выступления только сейчас всплыло в Сети

Режиссера церемонии открытия Олимпийских игр в Токио уволили накануне самого мероприятия из-за шутки о Холокосте. Кентаро Кобаяши, известный японский комик уже извинился за свое выступление 1998 года, на котором и прозвучала неудачная ремарка. Об этом пишет People.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Остались всего сутки до официальной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, однако режиссер был с позором уволен. В 1998 году Кентаро принимал участие в записи комедийной программы и, среди прочего, заявил: "Давайте поиграем в Холокост".

Видеозапись с сомнительной шуткой была обнаружена Центром Симона Визенталя в Лос-Анджелесе, которая занимается исследованием и сохранением памяти о Холокосте.

В оргкомитете Олимпийских игр в Токио уже сообщили, что приносят свои глубочайшие извинения за высказывание режиссера и за ту боль, что они причинили участникам Игр.

[ + – ] Члены оргкомитета Олимпиады показывают снимок Кентаро Кобаяши в 2019 году

"Я понимаю, что выбрал неправильные слова, и сожалею об этом. Мне очень жаль", — заявил сам Кобаяши.

Это не первый организатор Олимпиады в Токио, которому пришлось покинуть свой пост из-за своих ремарок. В феврале бывший президент Олимпийских игр в Токио Йоширо Мори ушел в отставку из-за негативной реакции на его сексистские высказывания. Мори оскорбительно высказывался в адрес женщин на встрече с другими членами оргкомитета.

Однако он пытался удержаться на должности: Мори извинился, но свой пост не покинул. Это случилось только после того как онлайн-петицию, ратующую за его отставку, подписали более 150 тысяч человек.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Токио начнется завтра, 23 июля, в 19.55 по местному времени. Параолимпийские игры стартуют – 24 августа.