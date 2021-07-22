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Режисера церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо звільнили за жарт про Голокост

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олімпійські ігри в токіо, скандал, японія
Фото: Anadolu

Кентаро Кобаяші невдало пожартував ще в 1998 році, проте відео його виступу тільки зараз спливло в мережі

Режисера церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо звільнили напередодні самого заходу через жарти про Голокост. Кентаро Кобаяші, відомий японський комік уже вибачився за свій виступ 1998 року, на якому й прозвучала невдала ремарка. Про це пише People.

Залишилася лише доба до офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо, проте режисер був із ганьбою звільнений. У 1998 році Кентаро брав участь у записі комедійної програми і, серед іншого, заявив: "Давайте пограємо в Голокост".

Відеозапис із сумнівним жартом був виявлений Центром Симона Візенталя в Лос-Анджелесі, яка займається дослідженням і збереженням пам'яті про Голокост.

В оргкомітеті Олімпійських ігор у Токіо вже повідомили, що приносять свої найглибші вибачення за висловлювання режисера та за той біль, що вони заподіяли учасникам Ігор.

Кентаро Кобаяші, олімпійські ігри
Члени оргкомітету Олімпіади показують знімок Кентаро Кобаяші в 2019 році

"Я розумію, що вибрав неправильні слова, і шкодую про це. Мені дуже шкода", — заявив сам Кобаяші.

Це не перший організатор Олімпіади в Токіо, якому довелося покинути свій пост через свої ремарки. У лютому колишній президент Олімпійських ігор у Токіо Йоширо Морі пішов у відставку через негативну реакцію на його сексистські висловлювання. Морі образливо висловлювався на адресу жінок на зустрічі з іншими членами оргкомітету.

Однак він намагався втриматися на посаді: Морі вибачився, але свій пост не покинув. Це сталося тільки після того як онлайн-петицію за його відставку підписали більше 150 тисяч чоловік.

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпійських ігор у Токіо почнеться завтра, 23 липня, о 19:55 за місцевим часом. Параолімпійські ігри стартують 24 серпня.