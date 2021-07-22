Режисера церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо звільнили за жарт про Голокост

Кентаро Кобаяші невдало пожартував ще в 1998 році, проте відео його виступу тільки зараз спливло в мережі

Режисера церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо звільнили напередодні самого заходу через жарти про Голокост. Кентаро Кобаяші, відомий японський комік уже вибачився за свій виступ 1998 року, на якому й прозвучала невдала ремарка. Про це пише People.

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Залишилася лише доба до офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо, проте режисер був із ганьбою звільнений. У 1998 році Кентаро брав участь у записі комедійної програми і, серед іншого, заявив: "Давайте пограємо в Голокост".

Відеозапис із сумнівним жартом був виявлений Центром Симона Візенталя в Лос-Анджелесі, яка займається дослідженням і збереженням пам'яті про Голокост.

В оргкомітеті Олімпійських ігор у Токіо вже повідомили, що приносять свої найглибші вибачення за висловлювання режисера та за той біль, що вони заподіяли учасникам Ігор.

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"Я розумію, що вибрав неправильні слова, і шкодую про це. Мені дуже шкода", — заявив сам Кобаяші.

Це не перший організатор Олімпіади в Токіо, якому довелося покинути свій пост через свої ремарки. У лютому колишній президент Олімпійських ігор у Токіо Йоширо Морі пішов у відставку через негативну реакцію на його сексистські висловлювання. Морі образливо висловлювався на адресу жінок на зустрічі з іншими членами оргкомітету.

Однак він намагався втриматися на посаді: Морі вибачився, але свій пост не покинув. Це сталося тільки після того як онлайн-петицію за його відставку підписали більше 150 тисяч чоловік.

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпійських ігор у Токіо почнеться завтра, 23 липня, о 19:55 за місцевим часом. Параолімпійські ігри стартують 24 серпня.