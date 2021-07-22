На аттракционе в США чайка врезалась в подростка на скорости 120 км/час (видео)

От серьезных травм из-за столкновения с птицей подростка спасла только система защиты, призванная удерживать катающихся от падения.

Поход в парк аттракционов Moreyʼs Pier в Нью-Джерси закончился для 13-летней Кили Холман и ее подруги Джорджии Рид невероятным происшествием, сообщает Fox News.

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Во время катания на аттракционе SpringShot в подростка на скорости 75 миль в час (примерно 120 км) врезалась черноголовая чайка. Это произошло в тот момент, когда механизм на резко поднимал девочек вверх.

Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения, и запись буквально стала вирусной. Как видно на кадрах, от более серьезных последствий лицо Холман уберегла только защитная конструкция, которая удерживает катающихся от падения. Если бы она была тоньше, не исключено, что птица серьезно бы повредила ей лицо.

Осознав, что произошло, ошеломленная Кили запаниковала, когда схватила птицу и отбросила ее от себя.

[ + – ] Подруга Кили даже не увидела, что произошло с соседкой по аттракциону

Кили рассказала журналистам, что видела, как чайка приближается к ней, когда аттракцион стартовал.

"Я понимала, что она врежется в меня. Я не знала что делать, поэтому подождала, пока она перевернется, а потом просто схватил ее и быстро сбросила с себя", – добавила она.

По информации СМИ, птица выжила, правда, лишилась нескольких перьев.

Самое интересное, что подруга Кили, которая, кстати в тот день была именинницей, даже не поняла сразу, что произошло. Обо всем она узнала уже после того, как оказалась на земле.

По словам матери Джорджии, Арены Рид, она видела, как птица падала с аттракциона, но сначала подумала, что это выпали билеты. Женщина добавила, что девочки не могли перестать смеяться после того, как Кили рассказала о происшествии с чайкой.

Напомним, что в позапрошлом году в Испании, недалеко от города Севилья, сломался аттракцион, из-за чего травмы различной степени тяжести получили почти 30 человек. Это произошло после того, как вращающийся диск карусели распался на части.