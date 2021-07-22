На атракціоні в США чайка врізалася в підлітка на швидкості 120 км/год (відео)

Від серйозних травм через зіткнення з птахом підлітка врятувала тільки система захисту, яка утримує відвідувачів атракціону від падіння.

Похід у парк атракціонів Morey's Pier в Нью-Джерсі закінчився для 13-річної Кілі Холман і її подруги Джорджії Рід неймовірною подією, повідомляє Fox News.

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Під час катання на атракціоні SpringShot у підлітка на швидкості 75 миль на годину (приблизно 120 км) врізалася чорноголова чайка. Це сталося в той момент, коли механізм різко піднімав дівчаток вгору.

Момент зіткнення потрапив на камеру відеоспостереження, і запис буквально став вірусним. Як видно на кадрах, від більш серйозних наслідків обличчя Холман вберегла тільки захисна конструкція, яка утримує відвідувачів атракціону від падіння. Якби вона була тоншою, не виключено, що птах серйозно б пошкодив їй обличчя.

Усвідомивши, що сталося, приголомшена Кілі запанікувала, коли схопила птаха та відкинула її від себе.

[ + – ] Подруга Кілі навіть не побачила, що сталося з сусідкою по атракціону

Кілі розповіла журналістам, що бачила, як чайка наближається до неї, коли атракціон стартував.

"Я розуміла, що вона вріжеться в мене. Я не знала що робити, тому почекала, поки вона перевернеться, а потім просто схопила її та швидко скинула з себе", — додала вона.

За інформацією ЗМІ, птах вижив, щоправда, позбувся кількох пір'їн.

Найцікавіше, що подруга Кілі, яка, до речі, у той день була іменинницею, навіть не зрозуміла відразу, що сталося. Про все вона дізналася вже після того, як опинилася на землі.

За словами матері Джорджії, Арени Рід, вона бачила, як птах падав із атракціону, але спочатку подумала, що це випали квитки. Жінка додала, що дівчатка не могли перестати сміятися після того, як Кілі розповіла про подію з чайкою.

Нагадаємо, що позаминулого року в Іспанії, недалеко від міста Севілья, зламався атракціон, через що травми різного ступеня тяжкості отримали майже 30 осіб. Це сталося після того, як обертовий диск каруселі розпався на частини.