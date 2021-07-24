В Индии живет мужчина, который спит по 300 дней в году (видео)

Проблемы со сном у Пурхарама начались 23 года назад. Сначала он спал по 5-7 дней подряд, а сейчас проводит во сне по 25 дней в месяц.

42-летний мужчина из района Нагаур в Раджастхане (Индия) спит 300 дней в году, и его окрестили реальной "Кумбхкарной", мифологическим персонажем из Рамаяна, который известен тем, что спит безмятежно в течение шести месяцев, сообщает India Times.

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Пурхарам, житель деревни Бхадва в округе Парбатсар, страдает редким заболеванием, которое называется Axis Hypersomnia , которое заставляет его спать в течение 20-25 дней подряд, стоит ему прилечь вздремнуть. Разбудить мужчину в это время практически нереально.

Это заболевание было диагностировано у Пурхарама 23 года назад, и с тех пор оно серьезно повлияло на его повседневную жизнь.

Семья Пурхарама обратилась за медицинской помощью, когда он чрезмерно спал в первые дни болезни. В то время он спал по 15 часов в сутки. С годами продолжительность сна увеличивалась на несколько часов и в конечном итоге на несколько дней. Его симптомы настолько ухудшились, что теперь он спит от 20 до 25 дней подряд.

[ + – ] Родственники моют и кормят Пурхарама, пока он спит Фото: Скриншот видео

По словам родственников, они должны кормить и купать его, пока он спит. Фактически, Пурхарам может даже заснуть, пока находится на работе.

Несмотря на недуг, мужчина умудрился жениться и даже развивать свой бизнес. Правда, болезнь таки внесла свои коррективы. Из-за своего состояния Пурхарам может управлять собственным продуктовым магазином всего пять дней в месяц.

Сам мужчина говорит, что, несмотря на лечение и чрезмерный сон, его тело большую часть времени утомлено, а продуктивность почти равна нулю. Он также жаловался на другие симптомы, связанные с его состоянием, такие как сильные головные боли.

[ + – ] Из-за своего недуга мужчина стал местной знаменитостью

В свою очередь его жена Личми Деви и мать Канвари надеются, что он скоро выздоровеет и будет жить нормальной жизнью, как раньше.

Гиперсомния Axis — это хроническое неврологическое расстройство сна, которое приводит к дневной сонливости или длительному сну более 9-10 часов в сутки. Согласно исследованиям, осевая гиперсомния возникает из-за колебаний белка мозга, известного как TNF-альфа.

Ранее ученые выяснили, что бессонница передается по наследству. Если в семье был хоть один человек, страдающий расстройством сна, то риск получить такой "подарок" у его потомков возрастает на 37%.