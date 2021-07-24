Еще не скоро. Глава ВОЗ назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Тедрос Гебрейесус заявил, что ситуация с вакцинацией в мире является "моральным, экономическим и эпидемиологическим провалом".

В ВОЗ крайне разочарованы неспособностью государств консолидироваться, чтобы помочь с вакцинацией странам с низким и средним доходами. Сложившаяся ситуация препятствует завершению пандемии коронавируса, считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщает Newsweek.

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Глава ВОЗ объявил о глобальной цели вакцинировать не менее 10% населения каждой страны к сентябрю. Также Гебрейесус надеется достичь 40% к концу года, а затем 70% к середине следующего года.

"Это важные вехи, которых мы должны достичь вместе, чтобы положить конец пандемии", – заявил глава ВОЗ.

Более 2 млрд людей были вакцинированы против COVID-19, что составляет около четверти мирового населения и намного ниже необходимых 70%. Более того, по словам, Гебрейесусу подавляющее количество сделанных прививок приходится всего на несколько стран мира.

Директор ВОЗ назвал неравенство в отношении вакцин "моральным, эпидемиологическим и экономическим провалом". Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что низкие показатели вакцинации в некоторых регионах мира увеличивают риск новых мутаций вируса.

В случае, если в мире появится устойчивый к вакцинам штамм, по словам Гебрейесуса, придется разрабатывать новые вакцины и провести повторную вакцинацию во всем мире.

Глава ВОЗ подчеркнул, что для достижения цели с 70% вакцинированного населения планеты, каждой стране потребуется 11 млрд доз вакцин. Богатым странам стоит прекратить накапливать дозы на случай ревакцинации, говорит Гебрейесус.

По его словам, миру необходимо "резко" увеличить количество производимых вакцин, чтобы помочь странам с низкими доходами.

"Есть много болезней, от которых нам не хватает вакцин, хороши тестов и эффективных методов лечения. Но это не в случае с COVID-19. У нас есть все необходимые инструменты", – подытожил директор ВОЗ.