Ще не скоро. Глава ВООЗ назвав терміни завершення пандемії коронавирусу

Тедрос Гебрейесус заявив, що ситуація з вакцинацією в світі є "моральним, економічним і епідеміологічним провалом".

У ВООЗ вкрай розчаровані нездатністю держав консолідуватися, щоб допомогти з вакцинацією країнам з низьким і середнім доходами. Ситуація, що склалася перешкоджає завершенню пандемії коронавирусу, вважає генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус. Про це повідомляє Newsweek.

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Глава ВООЗ оголосив про глобальну мету вакцинувати не менше 10% населення кожної країни до вересня. Також Гебрейесус сподівається досягти 40% до кінця року, а потім 70% до середини наступного року.

"Це важливі віхи, яких ми повинні досягти разом, щоб покласти край пандемії", — заявив глава ВООЗ.

Понад 2 млрд людей були вакциновані проти COVID-19, що становить близько чверті світового населення і набагато нижче необхідних 70%. Більш того, за словами, Гебрейесусу переважна кількість зроблених щеплень припадає лише на кілька країн світу.

Директор ВООЗ назвав нерівність щодо вакцин "моральним, епідеміологічним та економічним провалом". Експерти в галузі охорони здоров'я підкреслюють, що низькі показники вакцинації в деяких регіонах світу збільшують ризик нових мутацій вірусу.

У разі, якщо в світі з'явиться стійкий до вакцин штам, за словами Гебрейесуса, доведеться розробляти нові вакцини і провести повторну вакцинацію в усьому світі.

Глава ВООЗ підкреслив, що для досягнення мети з 70% вакцинованого населення планети, кожній країні буде потрібно 11 млрд доз вакцин. Багатим країнам варто припинити накопичувати дози на випадок ревакцинації, каже Гебрейесус.

За його словами, світові необхідно "різко" збільшити кількість вироблених вакцин, щоб допомогти країнам з низькими доходами.

"Є багато хвороб, від яких нам не вистачає вакцин, гарних тестів і ефективних методів лікування. Але це не у випадку з COVID-19. У нас є всі необхідні інструменти", — підсумував директор ВООЗ.