Пока весь мир изнывает от жары. В Южной Африке впервые за полвека выпал снег (фото)

Температура на большей территории республики достигла рекордно низких отметок.

На этой неделе в Южной Африке была зарегистрирована самая низкая температура за последние полвека. Об этом сообщает News24.

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По данным Южноафриканской метеорологической службы (SAWS), температурные рекорды были побиты в 19 частях страны. В таких городах, как Кимберли и Вармбад Тувумба в последний раз регистрировались минусовые температуры несколько десятилетий назад. В Кимберли столбики термометров опустились до рекордной отметки в -9,9 градусов по Цельсию, а в Вармбад Товумба температура воздуха была на отметке -5,6 градусов по Цельсию, побив предыдущих рекорд –5,5 градусов в 1964 году.

В Йоханнесбурге температура упала до -7 градусов по Цельсию, что намного ниже предыдущего рекорда -6,3 градуса, зафиксированного в 1995 году.

В Кимберли, в добавок к низкой температуре, выпал также и снег.

Фото: Paul Grobler

В Южноафриканской метеорологической службе говорят, что температура должна немного подняться на выходных, но летняя одежда все еще будет неуместной.

По мнению синоптиков, снег и низкие температуры были вызваны мощными погодными условиями, которые вытеснили холодный воздух из Южной Атлантики.

Сотрудник SAWS Уэйн Вентер отмечает, что холодный воздух пришел из Антарктиды, его вытолкнула на сушу система высокого давления.

Стоит отметить, что лето в Южной Африке наступает в период с октября по март, в это время температура воздуха колеблется от 15 до 35 градусов. Зима же приходит с июня по август, когда температура может понижаться до нуля ночью, а днем подниматься до 20 градусов по Цельсию.