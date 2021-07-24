Поки весь світ знемагає від спеки. У Південній Африці вперше за півстоліття випав сніг (фото)

Температура на більшій території республіки досягла рекордно низьких позначок.

На цьому тижні в Південній Африці була зареєстрована найнижча температура за останні півстоліття. Про це повідомляє News24.

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За даними Південноафриканської метеорологічної служби (SAWS), температурні рекорди були побиті в 19 частинах країни. У таких містах, як Кімберлі і Вармбад Тувумба в останній раз реєструвалися мінусові температури кілька десятиліть тому. У Кімберлі стовпчики термометрів опустилися до рекордної позначки в -9,9 градусів за Цельсієм, а в Вармбад Товумба температура повітря була на позначці -5,6 градусів за Цельсієм, побивши попередніх рекорд -5,5 градусів в 1964 році.

Фото: Южная Африка

Фото: Южная Африка

У Йоганнесбурзі температура впала до -7 градусів за Цельсієм, що набагато нижче за попередній рекорд -6,3 градуса, зафіксованого в 1995 році.

У Кімберлі, в добавок до низької температури, випав також і сніг.

Фото: Южная Африка

У Південноафриканській метеорологічній службі кажуть, що температура повинна трохи піднятися на вихідних, але літній одяг все ще буде недоречним.

На думку синоптиків, сніг і низькі температури були викликані потужними погодними умовами, які витіснили холодне повітря з Південної Атлантики.

Співробітник SAWS Уейн Вентер зазначає, що холодне повітря прийшло з Антарктиди, його виштовхнула на сушу система високого тиску.

Варто відзначити, що літо в Південній Африці настає в період з жовтня по березень, в цей час температура повітря коливається від 15 до 35 градусів. Зима ж приходить з червня по серпень, коли температура може знижуватися до нуля вночі, а вдень підніматиметься до 20 градусів за Цельсієм.