Лагуна в Аргентине стала ярко-розовой из-за слива отходов рыбной фабрики

Люди жалуются на вонь и полчища мух, а на производстве утверждают, что вода скоро сама очистится

Лагуна в Патагонии, южном регионе Аргентины, стала ярко-розовой в результате сброса отходов местных рыбных фабрик, которые, среди прочего, занимаются переработкой креветок. Об этом пишет Dom Total.

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Воды окрасилась в розовый из-за консерванта — сульфита натрия. Местные власти заверяют, что разрешение на сброс было дано официально, "розовая вода" неопасна и через несколько дней лагуна очистится сама.

[ + – ] "Розовая лагуна" в Патагонии Фото: CCTV

Экологи настаивают, что перед сбросом подобные отходы должны быть обработаны и очищены. А местные жители говорят, что, не смотря, на экзотический вид, воды лагуны источают неприятный запах и собирают полчища мух.

Рыбные фабрики и ранее уже обвиняли в загрязнении местных водоемов: реки Чубут, которая питает лагуну Корфо и другие источники воды в регионе. Жители давно жаловались на неприятные запахи и другие экологические проблемы.

[ + – ] "Розовая лагуна" в Патагонии Фото: CCTV

"Все должны контролировать те, кто санкционирует отравление людей", — сказал активист-эколог Пабло Лада, обвиняя правительство.

Ранее отходы сбрасывали возле города Роусон, также известного, как "Зона 12", однако тамошние жители взбунтовались, перекрыли дорогу грузовиками и теперь отходы сбрасывают у города Трелью.