Лагуна в Аргентине стала ярко-розовой из-за слива отходов рыбной фабрики
Люди жалуются на вонь и полчища мух, а на производстве утверждают, что вода скоро сама очистится
Лагуна в Патагонии, южном регионе Аргентины, стала ярко-розовой в результате сброса отходов местных рыбных фабрик, которые, среди прочего, занимаются переработкой креветок. Об этом пишет Dom Total.
Воды окрасилась в розовый из-за консерванта — сульфита натрия. Местные власти заверяют, что разрешение на сброс было дано официально, "розовая вода" неопасна и через несколько дней лагуна очистится сама.
Экологи настаивают, что перед сбросом подобные отходы должны быть обработаны и очищены. А местные жители говорят, что, не смотря, на экзотический вид, воды лагуны источают неприятный запах и собирают полчища мух.
Рыбные фабрики и ранее уже обвиняли в загрязнении местных водоемов: реки Чубут, которая питает лагуну Корфо и другие источники воды в регионе. Жители давно жаловались на неприятные запахи и другие экологические проблемы.
"Все должны контролировать те, кто санкционирует отравление людей", — сказал активист-эколог Пабло Лада, обвиняя правительство.
Ранее отходы сбрасывали возле города Роусон, также известного, как "Зона 12", однако тамошние жители взбунтовались, перекрыли дорогу грузовиками и теперь отходы сбрасывают у города Трелью.