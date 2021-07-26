Лагуна в Аргентині стала яскраво-рожевою через злив відходів рибної фабрики

Люди скаржаться на сморід і полчища мух, а на виробництві стверджують, що вода незабаром сама очиститься

Лагуна в Патагонії, південному регіоні Аргентини, стала яскраво-рожевою в результаті скидання відходів місцевих рибних фабрик, які, серед іншого, займаються переробкою креветок. Про це пише Dom Total.

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Вода забарвилася в рожевий через консервант — сульфіт натрію. Місцева влада запевняє, що дозвіл на скидання було надано офіційно, "рожева вода" безпечна і через кілька днів лагуна очиститься сама.

[ + – ] "Рожева лагуна" в Патагонії Фото: CCTV

Екологи наполягають, що перед скиданням подібні відходи повинні бути оброблені та очищені. А місцеві жителі кажуть, що, незважаючи на екзотичний вигляд, води лагуни виділяють неприємний запах і збирають полчища мух.

Рибні фабрики і раніше вже звинувачувалися в забрудненні місцевих водойм: річки Чубут, яка живить лагуну Корфу й інші джерела води в регіоні. Жителі давно скаржилися на неприємні запахи та інші екологічні проблеми.

[ + – ] "Рожева лагуна" в Патагонії Фото: CCTV

"Усі повинні контролювати те, хто санкціонує отруєння людей", — сказав активіст-еколог Пабло Лада, звинувачуючи уряд.

Раніше відходи скидали біля міста Роусон, також відомого, як "Зона 12", однак, тамтешні жителі збунтувалися, перекрили дорогу вантажівками і тепер відходи скидають біля міста Трелью.