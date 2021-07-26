"Великий вождь": Эммануэль Макрон во время визита в Полинезию получил новое имя (фото)

Почетное имя президент Франции получил от мэра города Хива-Оа во Французской Полинезии

Эммануэль Макрон отправился с официальным визитом во Французскую Полинезию и уже успел получить там новое имя. В рамках визита он посетил остров Хива-Оа, где его встретили танцами и песнями, а потом глава коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо нарекла Макрона именем Те Хакаики Тааоа, что означает "великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко". Об этом пишет France TV Info.

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Это первое путешествие Макрона во Французскую Полинезию, входящее в состав республики, но во многом автономное заморское сообщество. По мнению политэкспертов, таким способом президент Франции пытается укрепить связи между метрополией и бывшими французскими колониями в Тихом океане.

[ + – ] Эммануэль Макрон на Таити Фото: Twitter/ Emmanuel Macron

Самолет президента Франции приземлился на Таити, где его встретили ореро — традиционным декламированием стихов на таитянском языке и национальными танцами. Также на шею французскому лидеру повесили несколько гирлянд из цветка тиаре — символа гостеприимства Таити.

На Таити Макрон посетил больницу, где лечат больных коронавирусом, кроме этого отправился на Маркизские острова, где вместе с главой коммуны Хива-Оа сходил на могилу известного художника Поля Гогена.

[ + – ] Эммануэль Макрон в коммуне Хива-Оа

[ + – ] Эммануэль Макрон на могиле Поля Гогена Фото: Twitter/ Emmanuel Macron

Здесь художник жил с 1901 года, женился и именно на Хива-Оа написал большинство своих картин.

Также планируется, что Макрон, или, как его теперь можно называть "великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко", обсудит с местными властями изменение климата, усиление влияния Китая в тихоокеанском регионе, а также последствия испытаний ядерного оружия, которые Франция проводила в Полинезии во второй половине прошлого века.

В ходе визита на острова Макрон заявил о своей поддержке кандидатуры Маркизских островов для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.