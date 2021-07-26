"Великий вождь": Емманюель Макрон під час візиту до Полінезії отримав нове ім'я (фото)

Почесне ім'я президент Франції отримав від мера міста Хіва-Оа у Французькій Полінезії.

Емманюель Макрон вирушив з офіційним візитом до Французької Полінезії і вже встиг отримати там нове ім'я. У рамках візиту він відвідав острів Хіва-Оа, де його зустріли танцями і піснями, а потім глава комуни Хіва-Оа Жоель Фребо нарекла Макрона ім'ям Ті Хакаікі Тааоа, що означає "великий вождь, який крокує вперед і піде далеко". Про це пише France TV Info.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Це перша подорож Макрона до Французької Полінезії, що входить до складу республіки, але багато в чому автономне заморське співтовариство. На думку політекспертів, таким способом президент Франції намагається зміцнити зв'язки між метрополією і колишніми французькими колоніями в Тихому океані.

[ + – ] Емманюель Макрон на Таїті Фото: Twitter/ Emmanuel Macron

Літак президента Франції приземлився на Таїті, де його зустріли Орера — традиційним декламуванням віршів таїтянською мовою і національними танцями. Також на шию французькому лідеру повісили кілька гірлянд із квітки тіарі — символу гостинності Таїті.

На Таїті Макрон відвідав лікарню, де лікують хворих коронавірусом, крім цього вирушив на Маркізькі острови, де разом із головою комуни Хіва-Оа сходив на могилу відомого художника Поля Гогена.

[ + – ] Емманюель Макрон у комуні Хіва-Оа

[ + – ] Емманюель Макрон на могилі Поля Гогена Фото: Twitter/ Emmanuel Macron

Тут художник жив із 1901 року, одружився і саме на Хіва-Оа написав більшість своїх картин.

Також планується, що Макрон, або, як його тепер можна називати "великий вождь, який крокує вперед і піде далеко", обговорить з місцевою владою зміну клімату, посилення впливу Китаю в тихоокеанському регіоні, а також наслідки випробувань ядерної зброї, які Франція проводила в Полінезії в другій половині минулого століття.

У процесі візиту на острови Макрон заявив про свою підтримку кандидатури Маркізьких островів для внесенння до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.