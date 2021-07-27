В Германии на заводе Bayer прогремел мощный взрыв (видео, фото)

Причины взрыва еще выясняют, жителей города Леверкузен уже попросили не выходить из дома и закрыть окна

Возле немецкого города Леверкузен, где расположен завод химико-фармацевтического концерна Bayer, прогремел мощный взрыв. Об этом пишет RP Online.

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Сначала в воздух поднялся "гриб" белого дыма, потом произошло возгорание и черное облако затянуло и завод, и автострады, пролегающие мимо и сам город. Жителей уже попросили уйти с улиц, закрыть окна и отключит кондиционеры. Также была прекращена работа на новом мосту через Рейн. Всех строителей эвакуировали, а дороги закрыли.

[ + – ] Фото: RP Online Фото: De Telegraaf

Причины взрыва еще выясняются, известно, что несколько сотрудников пострадали, двое из них – серьезно. Сообщается еще о пяти, которых еще ищут, сейчас они считаются пропавшими без вести. Не исключено, что они оказались в эпицентре взрыва.

Полиция сообщает, что ситуация "сложная" и пока воздерживается от подробностей. В районе Виздорф в настоящее время работают пожарные, спасатели и полиция.

[ + – ] Взрыв на заводе Bayer/Фото: RP Online

"Размер ущерба и причина взрыва в настоящее время неизвестны", — сообщают источники с места событий.