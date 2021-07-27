У Німеччині на заводі Bayer прогримів потужний вибух (відео, фото)

Причини вибуху ще з'ясовують, жителів міста Леверкузен уже попросили не виходити з дому і закрити вікна.

Біля німецького міста Леверкузен, де розташований завод хіміко-фармацевтичного концерну Bayer, прогримів потужний вибух. Про це пише RP Online.

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Спочатку в повітря піднявся "гриб" білого диму, потім відбувся спалах і чорна хмара затягнула і завод, й автостради, що пролягають повз місто. Жителів вже попросили піти з вулиць, закрити вікна і відключити кондиціонери. Також була припинена робота на новому мосту через Рейн. Усіх будівельників евакуювали, а дороги закрили.

[ + – ] Фото: RP Online Фото: De Telegraaf

Причини вибуху ще з'ясовуються, відомо, що кілька співробітників постраждали, двоє з них — серйозно. Повідомляється ще про п'ятьох, яких ще шукають, зараз вони вважаються зниклими безвісти. Не заперечують, що вони опинилися в епіцентрі вибуху.

Поліція повідомляє, що ситуація "складна" і поки утримується від подробиць. У районі Віздорф наразі працюють пожежні, рятувальники і поліція.

[ + – ] Вибух на заводі Bayer / Фото: RP Online

"Розмір збитку і причина вибуху наразі невідомі", — повідомляють джерела з місця подій.