В лифте Госдепа нарисовали свастику (фото)

Символ нацистов нацарапал неизвестный на обшивке лифта, а сам он расположен рядом с кабинетом спецпосланника по антисемитизму.

В понедельник, 28 июля, на стене лифта в здании Госдепартамента США рядом с кабинетом спецпосланника по мониторингом и борьбе с антисемитизмом обнаружили нацарапанное изображение свастики. Соответствующую фотографию публикует издание Axios.

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После обнаружения Госдеп отправил электронные письма своим сотрудникам, в которых госсекретарь Энтони Блинкен осудил подобные проявления вандализма из-за уроков прошлого.

"Как это болезненно напоминает нам, антисемитизм — это не пережиток прошлого. Он по-прежнему является силой в мире, в том числе недалеко от дома. И это отвратительно. Ему нет места в Соединенных Штатах, в Государственном департаменте. или где-нибудь еще. И мы должны быть безжалостны в том, чтобы отстаивать и отвергать это ", – заявил госсекретарь.

Фото: Axios

Кто именно нацарапал символ, пока неизвестно, однако сотрудниками Госдепа являются 70 тысяч человек по всему миру.

Большинство из них во время пандемии работали на удаленной основе, хотя время от времени все же посещают штаб-квартиру.

Что касается конкретно вышеупомянутого лифта, то он находится внутри периметра, который охраняется. Там много камер наблюдения, а охранники часто по инструкции закрывает входы во все охраняемые зоны.

Кроме сотрудников, в здании работают сторонние подрядчики, которые прошли проверку сотрудниками службы безопасности Госдепа.

Ранее сообщалось, что в городе Леффинген в Германии вынуждены были закрыть аттракцион "Полет орла" в парке "Татцмания", так как посетителей возмутило его сходство со свастикой. 23-метровый аттракцион ввели в эксплуатацию в начале августа 2019 года. На нем установили две конструкции с сидениями, каждое из которых украшено головой орла. При запуске аттракциона эти конструкции вращались, внешне напоминая свастику.

Также в центральной Германии протестантскую церковь обвинили в нарушении запрета на нацистскую символику.