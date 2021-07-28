У ліфті Держдепу намалювали свастику (фото)

Символ нацистів надряпав невідомий на обшивці ліфта, а сам він розташований поруч з кабінетом спецпосланця з антисемітизму.

У понеділок, 28 липня, на стіні ліфта в будівлі Держдепартаменту США поруч з кабінетом спецпосланця з моніторинги і боротьби з антисемітизмом виявили зображення свастики. Відповідну фотографію публікує видання Axios.

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Після виявлення Держдеп відправив електронні листи своїм співробітникам, у яких держсекретар Ентоні Блінкен засудив подібні прояви вандалізму через уроки минулого.

"Як це болісно нагадує нам, антисемітизм — це не пережиток минулого. Він як і раніше є силою у світі, зокрема недалеко від будинку. І це огидно. Йому немає місця в Сполучених Штатах, у Державному департаменті. Або де-небудь ще. І ми повинні бути безжальні в тому, щоб відстоювати і відкидати це", — заявив держсекретар.

Фото: Axios

Хто саме надряпав символ, поки невідомо, проте співробітниками Держдепу є 70 тисяч осіб по всьому світу.

Більшість з них під час пандемії працювали на віддаленій основі, хоча час від часу все ж відвідують штаб-квартиру.

Що стосується конкретно вищезгаданого ліфта, то він розташований всередині периметра, який охороняється. Там багато камер спостереження, а охоронці часто за інструкцією закривають входи в усі зони, що охороняються.

Крім співробітників, у будівлі працюють сторонні підрядники, які пройшли перевірку співробітниками служби безпеки Держдепу.

Раніше повідомлялося, що в місті Леффінген у Німеччині змушені були закрити атракціон "Політ орла" в парку "Татцманія", оскільки відвідувачів обурила його схожість зі свастикою. 23-метровий атракціон ввели в експлуатацію на початку серпня 2019 року. На ньому встановили дві конструкції із сидіннями, кожне з яких прикрашене головою орла. При запуску атракціону ці конструкції оберталися, зовні нагадуючи свастику.

Також у центральній Німеччині протестантську церкву звинуватили в порушенні заборони на нацистську символіку.