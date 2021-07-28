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Убили слона и устроили пожар. Кенийцы подают в суд на британских солдат

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заповедник, пожар, кения, британские военные, погибший слон, слон, Лоллдайга
Фото: BBC

Пожар, вспыхнувший в марте 2021 года, уничтожил около 12 000 акров земли в частном заповеднике Лоллдайга. Из-за этого пострадали редкие животные — слоны, буйволы, львы, гиены, шакалы и зебры Греви.

Британская армия оказалась в центре скандала из-за обвинений в пожаре и убийстве редкого слона. Именно из-за военных учений, как считают в Кении, разгорелся огонь в заповеднике Лоллдайга и уничтожил 12 000 акров земли, а это почти четверть всей территории угодий. Об этом пишет ВВС.

Пожар вспыхнул еще в марте 2021 года, в центральной Кении. Из-за него пострадали редкие животные, населяющие частный заповедник Лоллдайга – слоны, буйволы, львы, гиены, шакалы и зебры Греви, находящиеся под угрозой исчезновения.

Погиб один слон, также погиб служащий зоопарка Линус Мурангири, который помогал тушить огонь и был раздавлен автомобилем в дыму и сутолоке.

заповедник, пожар, кения, британские военные, погибший слон, слон, Лоллдайга
Служащие заповедника рядом с погибшим слоном/Фото: соцсети
заповедник, пожар, кения, британские военные, погибший слон, слон, Лоллдайга

Вдова служащего хочет расследования причин его смерти и причин возникновения пожара. Ранее причастность британской армии к пожару отрицалась, не смотря на то, что сам лесной пожар широко освещался в СМИ.

База британской армии расположена всего в нескольких километрах от заповедника. Их недавно отремонтировали и открыли с помпой. Казармы Ньяти, находящиеся на базе Батук, ежегодно принимают тысячи британских военных для участия в учениях, ведь тут созданы идеальные условия для тренировок в суровых условиях. Часто к британцам присоединяются их кенийские коллеги.

База Батук – место известное. Его часто посещают политики и члены королевской семьи. Принцы Гарри и Уильям часто тут бывали, а Уильям в заповеднике Лева, что также находится рядом, сделал предложение Кейт Миддлтон в 2010 году.

заповедник, пожар, кения, британские военные, погибший слон, слон, Лоллдайга
Принц Уильям на базе Батук

Заповедник Лоллдайга место не менее известное. Оно занимает огромную территорию на плато Лайкипия. Ранее, в колониальную эпоху, это место принадлежало британцам, а территориальные споры ведутся до сих пор.

Местные жители близостью военной базы к заповедникам недовольны. По их словам их самих и диких животных пугает постоянный шум военной техники. Официальная причина пожара так и не была обнародована, но инцидент стал поводом для судебного иска от кенийцев.

заповедник, пожар, кения, британские военные, погибший слон, слон, Лоллдайга
заповедник, пожар, кения, британские военные, погибший слон, слон, Лоллдайга
Учения британских военных в Кении

Иск к британцам подписали уже 994 человека. Они выдвигают несколько претензий:

— Их право на чистую и здоровую окружающую среду было нарушено;

— Были нарушены военные стандарты безопасного проведения учений, в том числе игнорирование рационального использования окружающей среды и здоровья ближайшего окружения;

— Дикие животные, спасающиеся от артиллерийского обстрела, вторглись в их дома и уничтожили их посевы;

— Они хотят, чтобы британская армия и заповедник понесли ответственность за экологический ущерб.

Пожар, вспыхнувший в марте 2021, по словам местных жителей, был масштабным. Он продолжался четыре дня, из-за дыма не было видно неба, а испуганные животные, спасаясь бегством, топтали посевы и крушили постройки на своем пути. Не смотря на огласку в СМИ, вина британских военных до недавних пор не признавалась.

заповедник, пожар, кения, британские военные, погибший слон, слон, Лоллдайга
Пожар в заповеднике
Фото: Соцсети

Хотя в Сети появилось сообщение одного из солдат, который якобы написал в Snapchat: "Прошло два месяца в Кении, а у нас осталось всего восемь дней. Вел себя хорошо, устроил пожар, убил слона и чувствую себя ужасно из-за этого, но эй-хо".

заповедник, пожар, кения, британские военные, погибший слон, слон, Лоллдайга
Пост британского военного о пожаре
Фото: Соцсети

Местная община надеется использовать отчет об оценке воздействия на окружающую среду, который они заказали, чтобы подкрепить свои требования.