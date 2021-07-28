Убили слона и устроили пожар. Кенийцы подают в суд на британских солдат

Пожар, вспыхнувший в марте 2021 года, уничтожил около 12 000 акров земли в частном заповеднике Лоллдайга. Из-за этого пострадали редкие животные — слоны, буйволы, львы, гиены, шакалы и зебры Греви.

Британская армия оказалась в центре скандала из-за обвинений в пожаре и убийстве редкого слона. Именно из-за военных учений, как считают в Кении, разгорелся огонь в заповеднике Лоллдайга и уничтожил 12 000 акров земли, а это почти четверть всей территории угодий. Об этом пишет ВВС.

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Пожар вспыхнул еще в марте 2021 года, в центральной Кении. Из-за него пострадали редкие животные, населяющие частный заповедник Лоллдайга – слоны, буйволы, львы, гиены, шакалы и зебры Греви, находящиеся под угрозой исчезновения.

Погиб один слон, также погиб служащий зоопарка Линус Мурангири, который помогал тушить огонь и был раздавлен автомобилем в дыму и сутолоке.

[ + – ] Служащие заповедника рядом с погибшим слоном/Фото: соцсети

Вдова служащего хочет расследования причин его смерти и причин возникновения пожара. Ранее причастность британской армии к пожару отрицалась, не смотря на то, что сам лесной пожар широко освещался в СМИ.

База британской армии расположена всего в нескольких километрах от заповедника. Их недавно отремонтировали и открыли с помпой. Казармы Ньяти, находящиеся на базе Батук, ежегодно принимают тысячи британских военных для участия в учениях, ведь тут созданы идеальные условия для тренировок в суровых условиях. Часто к британцам присоединяются их кенийские коллеги.

База Батук – место известное. Его часто посещают политики и члены королевской семьи. Принцы Гарри и Уильям часто тут бывали, а Уильям в заповеднике Лева, что также находится рядом, сделал предложение Кейт Миддлтон в 2010 году.

[ + – ] Принц Уильям на базе Батук

Заповедник Лоллдайга место не менее известное. Оно занимает огромную территорию на плато Лайкипия. Ранее, в колониальную эпоху, это место принадлежало британцам, а территориальные споры ведутся до сих пор.

Местные жители близостью военной базы к заповедникам недовольны. По их словам их самих и диких животных пугает постоянный шум военной техники. Официальная причина пожара так и не была обнародована, но инцидент стал поводом для судебного иска от кенийцев.

[ + – ] Учения британских военных в Кении

Иск к британцам подписали уже 994 человека. Они выдвигают несколько претензий:

— Их право на чистую и здоровую окружающую среду было нарушено;

— Были нарушены военные стандарты безопасного проведения учений, в том числе игнорирование рационального использования окружающей среды и здоровья ближайшего окружения;

— Дикие животные, спасающиеся от артиллерийского обстрела, вторглись в их дома и уничтожили их посевы;

— Они хотят, чтобы британская армия и заповедник понесли ответственность за экологический ущерб.

Пожар, вспыхнувший в марте 2021, по словам местных жителей, был масштабным. Он продолжался четыре дня, из-за дыма не было видно неба, а испуганные животные, спасаясь бегством, топтали посевы и крушили постройки на своем пути. Не смотря на огласку в СМИ, вина британских военных до недавних пор не признавалась.

[ + – ] Пожар в заповеднике Фото: Соцсети

Хотя в Сети появилось сообщение одного из солдат, который якобы написал в Snapchat: "Прошло два месяца в Кении, а у нас осталось всего восемь дней. Вел себя хорошо, устроил пожар, убил слона и чувствую себя ужасно из-за этого, но эй-хо".

[ + – ] Пост британского военного о пожаре Фото: Соцсети

Местная община надеется использовать отчет об оценке воздействия на окружающую среду, который они заказали, чтобы подкрепить свои требования.