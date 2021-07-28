Убили слона і влаштували пожежу. Кенійці подають до суду на британських солдатів

Пожежа, що спалахнула в березні 2021 року, знищила майже 12 000 акрів землі в приватному заповіднику Лоллдайга. Через це постраждали рідкісні тварини — слони, буйволи, леви, гієни, шакали і зебри Греві.

Британська армія опинилася в центрі скандалу через звинувачення в пожежі й убивстві рідкісного слона. Саме через військові навчання, як вважають у Кенії, розгорівся вогонь у заповіднику Лоллдайга і знищив 12 000 акрів землі, а це майже чверть усієї території угідь. Про це пише ВВС.

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Пожежа спалахнула ще в березні 2021 року в центральній Кенії. Через неї постраждали рідкісні тварини, які населяють приватний заповідник Лоллдайга — слони, буйволи, леви, гієни, шакали і зебри Греві, що знаходяться під загрозою зникнення.

Загинув один слон, також загинув службовець зоопарку Лінус Мурангірі, який допомагав гасити вогонь і був розчавлений автомобілем у диму та штовханині.

[ + – ] Службовці заповідника поряд із загиблим слоном / Фото: соцмережі

Вдова службовця хоче розслідування причин його смерті та причин виникнення пожежі. Раніше причетність британської армії до пожежі заперечувалася, незважаючи на те, що лісова пожежа широко висвітлювалася в ЗМІ.

База британської армії розташована всього в декількох кілометрах від заповідника. Їх нещодавно відремонтували і відкрили з помпою. Казарми Ньяти, що знаходяться на базі Батук, щорічно приймають тисячі британських військових для участі в навчаннях, адже тут створені ідеальні умови для тренувань в суворих умовах. Часто до британців приєднуються їхні кенійські колеги.

База Батук — місце відоме. Його часто відвідують політики і члени королівської сім'ї. Принци Гаррі та Вільям часто тут бували, а Вільям у заповіднику Лева, що також знаходиться поруч, зробив пропозицію Кейт Міддлтон у 2010 році.

[ + – ] Принц Вільям на базі Батук

Заповідник Лоллдайга місце не менш відоме. Воно займає величезну територію на плато Лайкіпія. Раніше, в колоніальну епоху, це місце належало британцям, а територіальні суперечки ведуться до цих пір.

Місцеві жителі близькістю військової бази до заповідників незадоволені. За їхніми словами їх самих і диких тварин лякає постійний шум військової техніки. Офіційна причина пожежі так і не була оприлюднена, але інцидент став приводом для судового позову від кенійців.

[ + – ] Навчання британських військових у Кенії

Позов до британців підписали вже 994 людини. Вони висувають кілька претензій:

- їхнє право на чисте та здорове навколишнє середовище було порушене;

- були порушені військові стандарти безпечного проведення навчань, зокрема ігнорування раціонального використання навколишнього середовища і здоров'я найближчого оточення;

- дикі тварини, котрі втікають від артилерійського обстрілу, вторглися в їхні будинки і знищили їхні посіви;

- вони хочуть, щоб британська армія та заповідник понесли відповідальність за екологічні збитки.

Пожежа, що спалахнула в березні 2021, за словами місцевих жителів, був масштабним. Він тривав чотири дні, через дим не було видно неба, а перелякані тварини, рятуючись втечею, топтали посіви і трощили будівлі на своєму шляху. Незважаючи на розголос у ЗМІ, вина британських військових досі не визнавалася.

[ + – ] Пожежа в заповіднику Фото: Соцсети

Хоча в мережі з'явилося повідомлення одного із солдатів, який нібито написав у Snapchat: "Минуло два місяці в Кенії, а у нас залишилося всього вісім днів. Поводився добре, влаштував пожежу, вбив слона та почуваюся жахливо через це, але ей-хо".

[ + – ] Допис британського військового про пожежу Фото: Соцсети

Місцева громада сподівається використовувати звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище, який вони замовили, щоб підкріпити свої вимоги.