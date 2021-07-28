RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Убили слона і влаштували пожежу. Кенійці подають до суду на британських солдатів

311
заповідник, пожежа, Кенія, британські військові, загиблий слон, слон, Лоллдайга
Фото: BBC

Пожежа, що спалахнула в березні 2021 року, знищила майже 12 000 акрів землі в приватному заповіднику Лоллдайга. Через це постраждали рідкісні тварини — слони, буйволи, леви, гієни, шакали і зебри Греві.

Британська армія опинилася в центрі скандалу через звинувачення в пожежі й убивстві рідкісного слона. Саме через військові навчання, як вважають у Кенії, розгорівся вогонь у заповіднику Лоллдайга і знищив 12 000 акрів землі, а це майже чверть усієї території угідь. Про це пише ВВС.

Пожежа спалахнула ще в березні 2021 року в центральній Кенії. Через неї постраждали рідкісні тварини, які населяють приватний заповідник Лоллдайга — слони, буйволи, леви, гієни, шакали і зебри Греві, що знаходяться під загрозою зникнення.

Загинув один слон, також загинув службовець зоопарку Лінус Мурангірі, який допомагав гасити вогонь і був розчавлений автомобілем у диму та штовханині.

заповідник, пожежа, Кенія, британські військові, загиблий слон, слон, Лоллдайга
Службовці заповідника поряд із загиблим слоном / Фото: соцмережі
заповідник, пожежа, Кенія, британські військові, загиблий слон, слон, Лоллдайга

Вдова службовця хоче розслідування причин його смерті та причин виникнення пожежі. Раніше причетність британської армії до пожежі заперечувалася, незважаючи на те, що лісова пожежа широко висвітлювалася в ЗМІ.

База британської армії розташована всього в декількох кілометрах від заповідника. Їх нещодавно відремонтували і відкрили з помпою. Казарми Ньяти, що знаходяться на базі Батук, щорічно приймають тисячі британських військових для участі в навчаннях, адже тут створені ідеальні умови для тренувань в суворих умовах. Часто до британців приєднуються їхні кенійські колеги.

База Батук — місце відоме. Його часто відвідують політики і члени королівської сім'ї. Принци Гаррі та Вільям часто тут бували, а Вільям у заповіднику Лева, що також знаходиться поруч, зробив пропозицію Кейт Міддлтон у 2010 році.

заповідник, пожежа, Кенія, британські військові, загиблий слон, слон, Лоллдайга
Принц Вільям на базі Батук

Заповідник Лоллдайга місце не менш відоме. Воно займає величезну територію на плато Лайкіпія. Раніше, в колоніальну епоху, це місце належало британцям, а територіальні суперечки ведуться до цих пір.

Місцеві жителі близькістю військової бази до заповідників незадоволені. За їхніми словами їх самих і диких тварин лякає постійний шум військової техніки. Офіційна причина пожежі так і не була оприлюднена, але інцидент став приводом для судового позову від кенійців.

заповідник, пожежа, Кенія, британські військові, загиблий слон, слон, Лоллдайга
заповідник, пожежа, Кенія, британські військові, загиблий слон, слон, Лоллдайга
Навчання британських військових у Кенії

Позов до британців підписали вже 994 людини. Вони висувають кілька претензій:

- їхнє право на чисте та здорове навколишнє середовище було порушене;

- були порушені військові стандарти безпечного проведення навчань, зокрема ігнорування раціонального використання навколишнього середовища і здоров'я найближчого оточення;

- дикі тварини, котрі втікають від артилерійського обстрілу, вторглися в їхні будинки і знищили їхні посіви;

- вони хочуть, щоб британська армія та заповідник понесли відповідальність за екологічні збитки.

Пожежа, що спалахнула в березні 2021, за словами місцевих жителів, був масштабним. Він тривав чотири дні, через дим не було видно неба, а перелякані тварини, рятуючись втечею, топтали посіви і трощили будівлі на своєму шляху. Незважаючи на розголос у ЗМІ, вина британських військових досі не визнавалася.

заповідник, пожежа, Кенія, британські військові, загиблий слон, слон, Лоллдайга
Пожежа в заповіднику
Фото: Соцсети

Хоча в мережі з'явилося повідомлення одного із солдатів, який нібито написав у Snapchat: "Минуло два місяці в Кенії, а у нас залишилося всього вісім днів. Поводився добре, влаштував пожежу, вбив слона та почуваюся жахливо через це, але ей-хо".

заповідник, пожежа, Кенія, британські військові, загиблий слон, слон, Лоллдайга
Допис британського військового про пожежу
Фото: Соцсети

Місцева громада сподівається використовувати звіт про оцінку впливу на навколишнє середовище, який вони замовили, щоб підкріпити свої вимоги.