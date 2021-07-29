Голый немец бегает за свиньей, укравшей его одежду: в Германии сделали игрушку после вирусного ролика

Адель Ландауэр, сделавшая фото голого мужчины, гоняющегося за свиньей с поросятами, укравшими его сумку, возмущена тем, что компания, производящая игрушечные железные дороги, использовала ее фото, не спросив разрешения. Она грозится судом.

Актриса и коуч Адель Ландауэр, чья фотография обнаженного мужчины, преследующего свинью на берегу озера в Берлине, стала вирусной в августе прошлого года, заявила, что может подать в суд на компанию, скопировавшую ее сюжет при создании новой игрушечной модели железной дороги и сделавшую фигурку голого человека, бегущего за животным, пишет The Guardian.

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По словам немки, ее возмущает тот факт, что другие зарабатывают деньги на ее снимке, который разошелся по всему миру, не спросив ее разрешения.

Драма, которую запечатлела Адель, разыгралась после того, как свинья, прозванная купальщиками Эльзой, украла сумку мужчины с ноутбуком внутри. Перед этим свинья с двумя поросятами съели из этой же сумки пиццу и, видимо, решили, что там есть еще что-то. Когда же хозяин увидел воришек, он погнался за животными, утащившими его вещи, и попал на камеру телефона Адель, загоравшей неподалеку.

[ + – ] Фото, сделанные Адель Ландауэр 5 августа 2020 года

Теперь он был адаптирован в набор пластиковых фигурок стоимостью 13,99 евро и продается компанией по производству игрушечных железных дорог.

Согласно описанию продукта от производителя, компании Busch, "голый мужчина, преследующий кабана, который украл его сумку, после реального происшествия на берлинском озере Тойфельсзее, может внести свой вклад в реалистичное возрождение игрушечного железнодорожного мира". Представители Busch добавили, что продажи набора "идут хорошо".

[ + – ] Вот как выглядит легендарное фото в пластмассе Фото: BUSCH: Modellwelten und mehr/Instagram

По словам Адель, этот мужчина дал ей разрешение разместить его курьезное изображение в социальных сетях после того, как она показала ему сделанный снимок. Поскольку имя героя никогда не разглашалось, что он думает по поводу воплощения себя в пластмассе, неизвестно. Как и нет информации о том, получила ли компания его разрешение на подобный креатив.

Что касается Эльзы, то ее, скорее всего, нет в живых. На следующий день после того, как сделала свои знаменитые снимки, Адель снова увидела свинью с поросятами среди отдыхающих и даже сняла видео.

Однако после публикации фото и видео местные власти заявили, что будут охотиться на кабана, однако это вызвало протест борцов за права животных. На протяжении следующего года почти 2000 кабанов в Берлине и его окрестностях были застрелены в ходе попыток остановить распространение африканской чумы свиней, и Эльза считается одной из них.