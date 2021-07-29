Голий німець бігає за свинею, яка вкрала його одяг: у Німеччині зробили іграшку після вірусного ролика

Адель Ландауер, яка зробила фото голого чоловіка, який ганяється за свинею з поросятами, які вкрали його сумку, обурена тим, що компанія, яка виробляє іграшкові залізниці, використовувала її фото, не запитавши дозволу. Вона погрожує судом.

Акторка й коуч Адель Ландауер, чия фотографія голого чоловіка, який переслідує свиню на березі озера в Берліні, стала вірусною в серпні минулого року, заявила, що може подати до суду на компанію, яка скопіювала її сюжет під час створення нової іграшкової моделі залізниці й зробила фігурку голої людини, яка біжить за твариною, пише The Guardian.

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За словами німкені, її обурює той факт, що інші заробляють гроші на її знімку, який розійшовся по всьому світу, не запитавши її дозволу.

Драма, яку зафіксувала Адель, розігралася після того, як свиня, названа відпочивальниками Ельзою, вкрала сумку чоловіка з ноутбуком всередині. Перед цим свиня з двома поросятами з'їли з цієї ж сумки піцу і, мабуть, вирішили, що там є ще щось. Коли ж господар побачив злодюжок, він погнався за тваринами, які потягли його речі, і потрапив на камеру телефону Адель, яка засмагала неподалік.

[ + – ] Фото, зроблені Адель Ландауер 5 серпня 2020 року

Тепер він був адаптований у набір пластикових фігурок вартістю 13,99 євро і продається компанією з виробництва іграшкових залізниць.

Відповідно до опису продукту від виробника, компанії Busch, "голий чоловік, який переслідує кабана, який вкрав його сумку, після реальної події на берлінському озері Тойфельсзее, може внести свій вклад у реалістичне відродження іграшкового залізничного світу". Представники Busch додали, що продажі набору "йдуть добре".

[ + – ] Ось як виглядає легендарне фото в пластмасі Фото: BUSCH: Modellwelten und mehr/Instagram

За словами Адель, цей чоловік дав їй дозвіл розмістити його курйозне зображення в соціальних мережах після того, як вона показала йому зроблений знімок. Оскільки ім'я героя ніколи не розголошувалося, що він думає з приводу втілення себе в пластмасі, невідомо. Як і немає інформації про те, чи отримала компанія його дозвіл на подібний креатив.

Що стосується Ельзи, то її, швидше за все, немає в живих. На наступний день після того, як зробила свої знамениті знімки, Адель знову побачила свиню з поросятами серед відпочивальників і навіть зняла відео.

Однак після публікації фото та відео місцева влада заявила, що полюватиме на кабана, однак це викликало протест борців за права тварин. Протягом наступного року майже 2 000 кабанів у Берліні та його околицях були застрелені у процесі спроб зупинити поширення африканської чуми свиней, Ельза вважається однією з них.