Пожар охватил курортный полуостров в Греции, началась эвакуация (фото, видео)

Служба гражданской защиты утверждает, что сгорели десятки домов, а госпитализировать пришлось пять пострадавших.

Пожар в Греции, вспыхнувший на курортном в районе Ахайя полуострова Пелопоннес, тушат около 145 пожарных, 50 машин, а также восемь самолетов и вертолетов. Это примерно в 210 километрах к западу от Афин, сообщает France24

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Власти эвакуировали население из пяти деревень региона, а также из туристического курорта Логгос на побережье.

Пожар в Греции, согласно данным службы гражданской защиты, уничтожил десятки домов. А пять человек, у которых были проблемы с дыханием, пришлось доставить в местные больницы.

Фото: BBC

Также пожар в Греции спровоцировал перекрытие главной автомагистрали района и моста Рио-Антиррио через Коринфский залив, соединяющий Пелопоннес и материковую часть государства. Но движение уже возобновилось.

По данным агентства гражданской защиты, за последние несколько дней произошло 56 лесных возгораний, но большинство из них удалось быстро взять под контроль.

[ + – ] Пожар в Греции

Пожар в Греции случается почти каждое лето, но эксперты предупреждают, что глобальное потепление увеличивает как их частоту, так и интенсивность.

По словам синоптиков, в страну пришла еще одна волна жары, когда температура колеблется от 42 до 44 градусов по Цельсию. Несколько дней назад возгорание обрушилось на гору Пентели недалеко от столицы Афин, но никто не пострадал.

Фото: BBC

В июле 2018 года именно в этом регионе произошло возгорание, унесшее жизни 102 человек, что стало самым большим в истории страны количеством погибших в результате лесного пожара.

Напоминаем, что в турецком Бодруме из-за сильного огня эвакуируют туристов из отелей. Известно о 6 погибших.