Пожары в Турции: туристов эвакуируют из 5-звездочных отелей в Бодруме (видео)

На данный момент известно о шести погибших. Двое из них помогали тушить лесные пожары.

Лесные пожары, вспыхнувшие в Турции на прошлой неделе, продолжают наносить урон не только природе региона, но и туристической сфере, сообщает ВВС. Так, из-за наступления огня на юго-западе Турции началась эвакуация туристов.

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После того, как на популярном курорте Бодрум на побережье Эгейского моря вспыхнул новый пожар, администрации трех 5-звездочных отелей приняли решение об эвакуации отдыхающих.

[ + – ] Туристы и местные жители покидают Бодрум, на который надвигается огонь

Бушующие со среды пожары, которых на курортах и деревнях Средиземного и Эгейского морей насчитывается около сотни, уже унесли жизни шестерых человек. О двух новых жертвах стало известно в субботу, 31 июля. Это люди, которые помогали тушить огонь.

[ + – ] Огонь спускался с гор в долины, где расположены отели и дома местных жителей Фото: EHA News/Twitter

По информации министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, 98 из 107 пожаров находятся под контролем.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сказал, что 400 человек, пострадавших от пожаров в Манавгате, прошли лечение в больницах и были выписаны. В Мармарисе госпитализированы 159 пострадавших, большинство из которых после получения медпомощи отправлены домой. Еще один потерпевший проходит лечение от полученных ожогов.

[ + – ] Все, что осталось от лесов после пожара Фото: EHA News/Twitter

На фото и видео, опубликованных Twitter мэром Бодрума Ахметом Арасом, видно, что утром в воскресенье огонь еще местами не потушен.

[ + – ] Мэр Бодрума ахмет Арас показывает последствия пожара

Тем временем жители регионов, охваченных пожарами, в панике покидают район стихийного бедствия, прихватив самые необходимые вещи.

Сейчас следователи пытаются установить, были ли пожары умышленными. Известно о нескольких задержанных, которых подозревают в поджоге. Люди едва не устроили им самосуд, однако вмешались правоохранители.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу посетил город Манавгат, где были подтверждены пять смертей в результате пожара. Он пообещал, что правительство сделает все, чтобы помочь сотням людей, пострадавших от стихийного бедствия, восстановить жилье.

Глава государства подвергся критике из-за нехватки противопожарных самолетов в стране, однако он ответил, что главная причина этой проблемы состоит в том, что Турецкая авиационная ассоциация не смогла обновить свой парк и технологии. По словам Эрдогана, в настоящее время в операции по массовому тушению пожаров задействована авиация из Украины, Азербайджана, Ирана и России.