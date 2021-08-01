Пожары в Турции: туристов эвакуируют из 5-звездочных отелей в Бодруме (видео)
На данный момент известно о шести погибших. Двое из них помогали тушить лесные пожары.
Лесные пожары, вспыхнувшие в Турции на прошлой неделе, продолжают наносить урон не только природе региона, но и туристической сфере, сообщает ВВС. Так, из-за наступления огня на юго-западе Турции началась эвакуация туристов.
После того, как на популярном курорте Бодрум на побережье Эгейского моря вспыхнул новый пожар, администрации трех 5-звездочных отелей приняли решение об эвакуации отдыхающих.
Бушующие со среды пожары, которых на курортах и деревнях Средиземного и Эгейского морей насчитывается около сотни, уже унесли жизни шестерых человек. О двух новых жертвах стало известно в субботу, 31 июля. Это люди, которые помогали тушить огонь.
По информации министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, 98 из 107 пожаров находятся под контролем.
Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сказал, что 400 человек, пострадавших от пожаров в Манавгате, прошли лечение в больницах и были выписаны. В Мармарисе госпитализированы 159 пострадавших, большинство из которых после получения медпомощи отправлены домой. Еще один потерпевший проходит лечение от полученных ожогов.
На фото и видео, опубликованных Twitter мэром Бодрума Ахметом Арасом, видно, что утром в воскресенье огонь еще местами не потушен.
Тем временем жители регионов, охваченных пожарами, в панике покидают район стихийного бедствия, прихватив самые необходимые вещи.
Сейчас следователи пытаются установить, были ли пожары умышленными. Известно о нескольких задержанных, которых подозревают в поджоге. Люди едва не устроили им самосуд, однако вмешались правоохранители.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу посетил город Манавгат, где были подтверждены пять смертей в результате пожара. Он пообещал, что правительство сделает все, чтобы помочь сотням людей, пострадавших от стихийного бедствия, восстановить жилье.
Глава государства подвергся критике из-за нехватки противопожарных самолетов в стране, однако он ответил, что главная причина этой проблемы состоит в том, что Турецкая авиационная ассоциация не смогла обновить свой парк и технологии. По словам Эрдогана, в настоящее время в операции по массовому тушению пожаров задействована авиация из Украины, Азербайджана, Ирана и России.