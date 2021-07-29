Новый лесной пожар в Турции: отели в Мармарисе в опасности (фото, видео)

Дорога в популярный курортный поселок Ичмелер перекрыта, огонь добрался до жилых кварталов. Туристы размещают фотографии пожара из своих отелей.

В Турции начались новые лесные пожары. На этот раз огонь охватил популярный курортный город Мармарис, провинция Мугла. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

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Лесной пожар начался в 13:15 и из-за ветра за считанные минуты распространился на несколько километров. Огонь подобрался на расстояние 100 метров до жилых кварталов. Дорога, связывающая Мармарис и курортный поселок Ичмелер перекрыта. Для тушения пожара используются 5 вертолетов, 30 пожарных машин и 1 самолет. В районах, близких к пожару, разворачивают машины и не дают им проехать в город.

Сообщается, что огонь подобрался близко к отелям в районах Сителер, Армуталан и Тюрбан. Туристы размещают фотографии и видео пожара из своих отелей.

Буквально вчера серьезный пожар настиг регион Анталия. Были эвакуированы четыре жилых квартала, пострадали дома и предприятия. Для ликвидации огня привлекли 20 единиц авиации, 17 бульдозеров, 103 опрыскивателя и 427 спасателей.

Мармарис уже пострадал от пожаров в этом году. В июне загорелся один из лесных холмов вблизи курорта, пламя перекинулось на город. Во время тушения пожара погиб спасатель.